アップルが「iPhone 17/17 Pro/17 Pro Max」「iPhone Air」発表、本誌記事と価格まとめ
アップルは10日深夜、「iPhone 17」シリーズを含む新製品を発表した。本稿では発表された各製品についての本誌記事を紹介する。
iPhone Air
iPhone 17シリーズ
iPhone 17シリーズは、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro MAXの4機種展開。薄型が特徴のiPhone Airもラインアップされる。標準モデルの大画面型「Plus」の発表はなかった。
Apple Watch Series 11/Ultra 3/SE3
10日に発表されたのは、「Apple Watch Series 11」、「Apple Watch Ultra 3」、「Apple Watch SE 3」の3機種。Apple Watch Series 11 ケース仕様 ケースサイズ 価格 アルミニウム 42mm 6万4800円～ 46mm 6万9800円～ チタニウム 42mm 11万4800円～ 46mm 12万2800円～ Apple Watch Ultra 3 仕様 価格 アルパインループ 12万9800円 トレイルループ オーシャンバンド チタニウムミラネーゼループ 14万5800円 Apple Watch SE 3 ケースサイズ 価格 40mm（GPS） 3万7800円～ 40mm（GPS＋Cellular） 4万5800円～ 44mm（GPS） 4万2800円～ 44mm（GPS＋Cellular） 5万800円～
AirPods Pro3
「AirPods Pro 3」は、アクティブノイズキャンセリング（ANC）性能が前モデル比で最大2倍になるなどした、最新型のワイヤレスイヤホン。機種名 AirPods Pro 3 価格 3万9800円