　アップルは10日深夜、「iPhone 17」シリーズを含む新製品を発表した。本稿では発表された各製品についての本誌記事を紹介する。

iPhone Air

iPhone 17シリーズ

　iPhone 17シリーズは、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro MAXの4機種展開。薄型が特徴のiPhone Airもラインアップされる。標準モデルの大画面型「Plus」の発表はなかった。

機種名 iPhone 17 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro MAX iPhone Air 256GB 12万9800円 17万9800円 19万4800円 15万9800円 512GB 16万4800円 21万4800円 22万9800円 19万4800円 1TB - 24万9800円 26万4800円 22万9800円 2TB - - 32万9800円 -

Apple Watch Series 11/Ultra 3/SE3

　10日に発表されたのは、「Apple Watch Series 11」、「Apple Watch Ultra 3」、「Apple Watch SE 3」の3機種。

Apple Watch Series 11 ケース仕様 ケースサイズ 価格 アルミニウム 42mm 6万4800円～ 46mm 6万9800円～ チタニウム 42mm 11万4800円～ 46mm 12万2800円～ Apple Watch Ultra 3 仕様 価格 アルパインループ 12万9800円 トレイルループ オーシャンバンド チタニウムミラネーゼループ 14万5800円 Apple Watch SE 3 ケースサイズ 価格 40mm（GPS） 3万7800円～ 40mm（GPS＋Cellular） 4万5800円～ 44mm（GPS） 4万2800円～ 44mm（GPS＋Cellular） 5万800円～

AirPods Pro3

　「AirPods Pro 3」は、アクティブノイズキャンセリング（ANC）性能が前モデル比で最大2倍になるなどした、最新型のワイヤレスイヤホン。

機種名 AirPods Pro 3 価格 3万9800円