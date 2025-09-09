日清食品（東京都新宿区）が、「魔改造カップヌードル」シリーズ4品を9月8日から発売しています。

SNS「やっぱりチャー研かよ！」

同商品は近年、市販の食品や雑貨などを自分の好きなようにカスタムする“魔改造”がSNSなどで話題になる中、インスタントラーメンでもさまざまな“魔改造”レシピが誕生していることを受け、同社が自ら「カップヌードル」の定番フレーバーを“魔改造”した商品です。

「魔改造カップヌードル」は、「カップヌードル」のスープをベースに、ニンニクとニラの風味、肉のうまみ、野菜の甘みをきかせた「もつ鍋しょうゆ味」が特長です。

「魔改造カップヌードル カレー」は、「カップヌードル カレー」のスープをベースに、ガーリックの香ばしさとマヨネーズの風味を加えることで「ガリマヨカレー味」に仕上げられています。

「魔改造カップヌードル シーフードヌードル」は、「シーフードヌードル」のスープをベースに、明太子とチーズのうまみやコク、ウスターソースの香ばしい風味をきかせることで「明太チーズ海鮮もんじゃ味」を表現した一品です。

「魔改造カップヌードル チリトマトヌードル」は、「チリトマトヌードル」のスープをベースに、豆板醤（トウバンジャン）とみそのコク、ショウガやニンニクなどの香味野菜のうまみを合わせたエビチリ風のスープを、エビやトマトといった具材と一緒に味わうことで「エビチリトマト味」が楽しめるということです。

価格は各236円（税別）。全国で販売中です。

また、9月9日には「カップヌードル」公式X（@cupnoodle_jp）で、1970年代に放送されたテレビアニメ「チャージマン研!」（チャー研）と同商品のコラボレーション動画「魔改造チャージマン研!」が公開。本家の第35話「頭の中にダイナマイト」をオマージュした「頭の中にニンニクとニラ」と題された動画では、主人公の「泉研」をはじめ、「ボルガ博士」「ジュラル星人」などおなじみのキャラクターが登場しています。

SNSでは公開前からコラボ予想が広がっていましたが、動画が公開されると「やっぱりチャー研かよ！」「日清マジでやりやがったwww」「元ネタに忠実すぎる」「新録じゃねぇーか！」「令和になってチャー研の新素材が提供されるとは…」「チャー研なら何やっても許されると思ってるだろ 正解だよ」「許さないぞジュラル星人！」などざわつくとともに、盛り上がりを見せています。