J2Ä¹ºê¡¢ºÆ¤Ó¡Ø³°¹ñ¿Í7¿ÍÂÎÀ©¡Ù¤Ë¡ªFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Á¥°¥í¥ó¤òÅÅ·âÊä¶¯¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ÈJ1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×

J2¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï9Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Á¥°¥í¥ó¤¬´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Á¥°¥í¥ó¤Ï2001Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î23ºÐ¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´½Ð¿È¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Þ¤Ç´Ú¹ñ1Éô¤Î¸÷½£FC¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
K¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ïºòµ¨33»î¹ç8¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï8»î¹ç0¥´¡¼¥ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎºâÀ¯Æñ¤ËÈ¼¤¤¡¢8·î6Æü¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¤ÏÄ¹ºê²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Á¥°¥í¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¡ÖV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥ó⻑ºê¤Î¶¯²½Éô¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢»ä¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¾·¤⼊¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò⼤ÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥à¤Î⽬É¸Ã£À®¡¢ÆÃ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ÈJ1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤ÎÂ¿⼤¤ÊÅØ⼒¡¢¸¥⾝¡¢¤½¤·¤ÆÆ®»Ö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
⻑ºê¤È¤¤¤¦Èþ¤·¤¤Ä®¡¢Ì¥⼒Åª¤Ê»ÜÀß¡¢¤³¤Î°Î⼤¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤ì¤ë¤³¤È¤ò⼤ÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀº⼀ÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×
J2¤Ç¸½ºß3°Ì¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢DF¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¢MF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ô¥È¥¥¥«¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡¢¥¨¥á¥ë¥½¥ó¡¢FW¥Õ¥¢¥ó¥Þ¡¦¥Ç¥ë¥¬¥É¡¢¥¨¥¸¥¬¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤Î6¿Í¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Á¥°¥í¥ó¤Ï7¿ÍÌÜ¡£
J2¤Ç»î¹ç¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤¤ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡Ö4¿Í¡×¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëÄó·È¹ñÏÈ¤ÏÌµÀ©¸Â¤À¤¬Ä¹ºê¤Ë³ºÅöÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢7¿ÍÃæ4¿Í¤·¤«»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Ä¹ºê¤Ï8·î21Æü¤ËMF¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥®¥ê¥§¥ë¥á¤¬FCÅìµþ¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Á¥°¥í¥ó¤ò²Ã¤¨¡¢³°¹ñ¿Í7¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂÔË¾¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹Ä¹ºê¤Ïº£½µËö¡¢13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë5°Ì¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£