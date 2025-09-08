¡Ú¿¹²í»Ë¤Î»ëÅÀ¡Û2025Ç¯9·î7Æü ¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡Âè2Àï¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìvs±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡Âè2Àï¡¡Àîºê 3¡Ê1-0, 1-2, 1-0, 0-0¡Ë2 ±ºÏÂ
19:03¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡¡Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¡¡Æþ¾ì¼Ô¿ô 23,214¿Í
¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ÎÅ«¤¬»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë»î¹ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤³¤Î¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤·ãÆ®¤À¤Ã¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÀîºê¤Î¥Ú¡¼¥¹¡£¹ª¤ß¤Ê¥Ñ¥¹²ó¤·¤Ç»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£18Ê¬¡¢ÏÆºäÂÙ¿Í¤¬°ú¤Ã¤«¤±¤é¤ì¤ÆÆÀ¤¿PK¤ò¥¨¥ê¥½¥ó¤¬·è¤á¤ÆÀîºê¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£±ºÏÂ¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÈ¿·â¤¹¤ë¤¬¥´¡¼¥ë¤Î½¤¤¤ÏÇö¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÃæÅçæÆºÈ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»î¹ç¤ÎÍÍÁê¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ÃæÅç¤¬ºî¤ë¡Ö¥¿¥á¡×¤Ëº£ÅÙ¤ÏÀîºê¤¬¼ê¤ò¾Æ¤±ºÏÂ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡£Àîºê¤ÏÈè¤ì¤Î¸«¤¨¤ëÁª¼ê¤ò¸òÂå¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬°ìÊâÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£74Ê¬¡¢¶â»ÒÂóÏº¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥¤¥µ¡¼¥¯¡¦¥¡¼¥»¡¦¥Æ¥ê¥ó¤¬Â¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¤È¤¦¤È¤¦Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â88Ê¬¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤Ç¤â¥¥ì¤Î¤¢¤ë°ËÆ£Ã£ºÈ¤¬ÆÀ°Õ¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÀîºê¤¬ºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¾¡Éé¤¢¤ê¡£¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¿90Ê¬¡¢ÃæÅç¤¬¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤ÎFK¤ò½³¤ë¡£Èþ¤·¤¤µ°Æ»¤ÇÊü¤¿¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤ÏGK»³¸ýÎÜ°Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Î¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¸À¤¨¤ë¥³¡¼¥¹¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç±ºÏÂ¤Ï¤Þ¤¿¤âÆ±ÅÀ¡£Âè1Àï¤Ç¤Ï½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢Âè2Àï¤Ç¤ÏÇÔÀï¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤«¤éÁÉ¤Ã¤¿¡£
±äÄ¹¤ËÆþ¤ë¤ÈÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤ÎÂ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£Â¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬²¿¿Í¤â¤Ç¤Æ¤¯¤ë¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ÎÂÐÖµ¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç·Þ¤¨¤¿96Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç°ËÆ£¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼õ¤±¡¢Àîºê¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü2²óÌÜ¤ÎPK¤òÆÀ¤¿¡£¤³¤ì¤òµÜ¾ëÅ·¤¬¥´¡¼¥ë±¦Ãæ±û¤Ë·è¤á¤ë¡£
»Ä¤ê24Ê¬¡¢µ¤ÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ±ºÏÂ¤¬¹¶¤á¤ë¡£Àîºê¤Ï193¥»¥ó¥Á¤Î¿À¶¶ÎÉÂÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÊÉ¤òºî¤Ã¤ÆÂÐ¹³¤·¤¿¡£·ã¤·¤¤¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï1¥×¥ì¡¼¤¬½ª¤ï¤ë¤´¤È¤ËÂ©¤òÀ°¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ1ÉÃ1ÉÃ¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¿´¤ÈÂÎ¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤¯24Ê¬´Ö¤Ï²á¤®µî¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¿¹²í»Ë¡Ê¤â¤ê¡¦¤Þ¤µ¤Õ¤ß¡Ë
º´²ì¸©ÍÅÄÄ®À¸¤Þ¤ì¡¢µ×Î±ÊÆÂç³ØÉíÀß¹â¹»¡¢¾åÃÒÂç³Ø½Ð¿È¡£Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼»ïÊÔ½¸¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢2009Ç¯ËÜ³ÊÅª¤ËÆÈÎ©¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼èºà¤Ç³¤³°¤ËËèÇ¯Èô¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï1¿Í¤À¤±Ä«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡ÊËÌÄ«Á¯¡Ë¤ÎÆüËÜÀï¼èºà¤òµö¤µ¤ì¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¸øÇ§¤ÎÅÐÏ¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹µ¼Ô¡¢ÆüËÜ½³µå¹çÆ±²ñ¼ÒÂåÉ½¡£2019Ç¯11·î¤è¤êÍÎÁWEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¿¹¥Þ¥¬¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È