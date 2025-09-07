５日のテレビ朝日「マツコ＆有吉 かりそめ天国」では、マツコ・デラックスが「腰の亜脱臼」によって８月に休養した舞台裏が語られた。

有吉弘行が「初めてみた、あんな病名」と話を振り、マツコは「相撲取りとかがなるんじゃないかな。骨盤の骨と足の骨を結んでいる関節、腰でも股関節でもない、なんかこのへんにあるのよ」と当該部位について説明した。

違和感が発生したのは、夏休みの旅行が終わり、仕事復帰した当日だったという。北海道でのＰＲイベントに出演するため、羽田空港に向かったが「車から３０分降りられなかった。動けないの」と車中で異常事態に。

続けて「もう北海道に行かなきゃいけなかったからさ、飛行機の時間どんどん迫ってるし。どうにかしないといけないから（車から）降りたはいいけど、羽田の入り口の前で４０分くらい（動けなかった）。もうみんな『え？』って」と今度は路上で動けなくなってしまい、注目を集めてしまったという。

結局、北海道でのイベントは急きょリモート出演。有吉が入り口で立ち止まっている姿を「わがままタレントって思われてた？」といじると、マツコは「だったら、もっといい場所でやるだろ！あんな吹きっさらしのところで」とつっこんでいた。