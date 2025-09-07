暴露系配信者のコレコレさんが2025年9月6日、自身のYouTubeチャンネルで「緊急生放送」を行った。

コレコレさんは24年7月下旬にお笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹さんに関する疑惑を取り上げた。稲田さんが女性に不適切なダイレクトメッセージ（DM）を送ったとするもので、稲田さんは「全く身に覚えがない」と否定していたものの、ネット上では稲田さんが嘘をついていると決めつけるようなコメントが殺到した。

だが、25年9月5日、稲田さんのインスタグラムに不正ログインしたとして32歳の男が逮捕されたと報じられた。

コレコレさんは報道を受け、Xで稲田さんに謝罪。また、「警察から連絡が来ました。解決するまでしばらくSNS活動を自粛します」と発表。その後、6日の投稿では、「お騒がせしてすみません。警察沙汰、アインシュタイン稲田さんの件も含めて、本日22時30分に重大告知を行います」と呼びかけた。

「いま炎上中なんでね、僕」

「緊急生放送」では冒頭で、自身の楽曲「炎上パンチ」を流し、「いま炎上中なんでね、僕」と切り出したコレコレさん。前回の配信は「誕生日配信」だったといい、「誕生日で、みんなから『おめでとう』って（言われてた）。それが（今は一転して）『今までありがとう』になっちゃったからね、俺ね。『お前消えろ』『引退しろ』とかね、『活動やめろ』」と言われる現状に触れた。

また、「殺害予告」や「美人局」の予告を受けているとも明かし、「そういうのにいろいろ引っかかって、いろいろ大変な目に遭ってる有名な人とかもいるのでね。もう誰とも会いません」とした。

自身の現状については「一瞬時の人になったかな、ぐらいの錯覚が起きるぐらいには炎上になってるんですよ」としつつ、「ニュースメディアも、ネットで言われてることも、あれ全部嘘なんですよね」。「最初に言っとくけど僕、今回の件何も悪いことしてないからね、と思っています。僕は」とした。

稲田さんをめぐる疑惑については、「まずこういう情報が来たら本当がどうかの確認をするわけですよ」。女性から相談を受けた時点で稲田さんと相方の河井ゆずるさんに確認のDMを送ったが、ブロックされてしまった。「ちょっとぐらいはね、話してくれてもいいなと思ったけどね」「事前確認したくても、できませんでした」とした。

さらに「今回その不正アクセスされたかどうかっていうのは、稲田さんが自分で気づいたんじゃなくて僕からの提案なんですよね。まずそもそもが」「多分この流れね、知らない人が多いんすよね、ネットの人って。デマなんか1個も流してないの、俺」と話した。

その後、不正ログイン犯が逮捕されたことで、コレコレさんは「いやいやいや、僕当初から、稲田さんはもしかしたら不正ログインされてるかもしんないし、乗っ取りをされてるかもしんないから、分からないよって（言っていた）」とした。当時の配信では、「誹謗中傷や決めつけはやめてください」と注意喚起をしていたとも述べた。

5日、稲田さんがコレコレさんを案じるような投稿を行ったことについては、「これはもう本当に、人間としての器の差と言いますか。泣いちゃう」と感謝しつつ、「ただ、稲田さん、僕、鋼のメンタルなんで大丈夫です」とコメント。

その上で、「稲田さんと実は僕、LINEが繋がってて。LINEで一応、謝罪はさせていただきました」とした。

なお、コレコレさんは動画のコメント欄に、自ら「コメントで言われて気付いたけど、不正アクセスして逮捕された人より俺の方が叩かれているのインターネット七不思議」とのコメントを寄せ、トップに固定している。