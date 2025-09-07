新潟の23歳FW若月大和が入籍!!新婚ショット公開にサポーター「ウルちゃんかわちい」「末永くお幸せに」
アルビレックス新潟は7日、FW若月大和(23)が入籍したことを発表した。入籍日は非公表としている。
若月は2020年に湘南ベルマーレでプロキャリアを始め、1年目の開幕前にスイスのシオンへ期限付き移籍。22年に湘南へ復帰し、24年のレノファ山口FCへの移籍を経て今季から新潟でプレーしている。入籍に際して「これまで支えてくださったすべての方々に感謝の気持ちを忘れず、夫婦としても、そしてサッカー選手としてもさらに努力していきます。引き続き温かい応援をよろしくお願いいたします」とコメントした。
クラブは若月夫妻の2ショット写真も公開している。サポーターからも親しまれている愛犬のウルちゃんも映っており、サポーターからは「ウルちゃんかわちい」「末永くお幸せに」「おめでとう!!!」といったコメントが寄せられた。
#若月大和 選手が入籍いたしました— アルビレックス新潟 (@albirex_pr) September 7, 2025
「夫婦としても、そしてサッカー選手としてもさらに努力していきます」とコメント
奥様とウルちゃんとの素敵な3ショットもいただきました
若月選手、おめでとうございます
https://t.co/r0Gx4dmkby#albirex #アルビレックス新潟 pic.twitter.com/2ZW5CHeEya