º£²ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¥¤¥µ¥¯°ÜÀÒÁûÆ°¡É¤ò¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤¿¡©¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëDF¤¬ËÜ²» ¡ÖÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÃ»¤¤¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥À¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤òÁû¤¬¤»¤¿¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥¤¥µ¥¯¤Îµî½¢¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¤Î´Ø·¸°²½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê±½¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·èÄê¡£ºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿ÁûÆ°¤Ï±Ñ¹ñ»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ëºÇÂç1²¯3000Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î°ÜÀÒ¶â¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥Ð¡¼¥ó¤Ï¥¤¥µ¥¯¤Îµî½¢¤¬Ìµ»ö¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢ÁûÆ°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤À¤«¤é»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¤¥µ¥¯¤Î°¦¾Î¡Ë¤ÏÃç´Ö¤À¤«¤é¡¢Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÈà¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢Èà¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê·èÃÇ¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡×
¡Ö¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¤¿¤À¹¬±¿¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£Å¨°Õ¤Ê¤ÉÈù¿Ð¤â¤Ê¤¤¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï¥¯¥é¥Ö¤È³¹¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ã±½ã¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë°Ê³°¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡Ö¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¤Ç¤â»ä¤ÏÄ¹¤¯¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤È¤°Ê³°¤Ï¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ®¸ù¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê±Ñ¡ØSky Sports¡Ù¤è¤ê¡Ë
Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥¤¥µ¥¯¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤Á¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤ÎÍý²ò¤â¼¨¤·¤¿¥Ð¡¼¥ó¡£Î¾¼Ô¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÂÐÀïÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÀ®¸ù¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£