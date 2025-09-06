この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「キレイな部屋を保つための掃除習慣８選」と題した動画で、シンプルに暮らす40代OLのあきさんが、月1回のルーティンについて紹介した。あきさんは「面倒に感じる掃除も、毎月1日にやると決めてしまえば自然と習慣になる」と話し、キレイな部屋をキープできる秘訣を動画内で明かしている。

動画では、網戸や窓掃除、お風呂の天井・壁の拭き掃除といった、つい後回しにしがちな掃除をどう続けているかを紹介。「完璧を目指さない」「やる日を決めておく」というコツで、気負わずに継続できているという。

窓掃除については、窓拭きロボット掃除機を取り入れたことで「手が届かず諦めていた外窓もピカピカになった」と感動の声を上げた。

さらに、歯ブラシやキッチンスポンジは衛生面を考えて毎月交換。ズボラでもできる“小さな習慣”を、気負わず淡々とこなす姿が印象的だ。あきさんは動画の最後に「月に一度の小さな習慣が、暮らしも心も整えてくれる」と語りかけ、視聴者に向けて無理なく続けられる工夫を伝えていた。

関連記事

【PR】窓掃除の常識が変わる？話題のロボットがマンション外窓を解決！

【PR】窓掃除の常識が変わる？話題のロボットがマンション外窓を解決！

 【PR】ズボラでOK！最小限の家事で部屋を整える

【PR】ズボラでOK！最小限の家事で部屋を整える

 【PR】「備蓄より大事」ポータブル電源で災害対策を力説！

【PR】「備蓄より大事」ポータブル電源で災害対策を力説！
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

40代独身OLのシンプルライフ_icon

40代独身OLのシンプルライフ

YouTube チャンネル登録者数 2.15万人 67 本の動画
心豊かに過ごす「シンプルライフ」に憧れるアラフォーです。片付け,資格勉強,ジュエリーに目覚め、2023年、時間を作るため1,000個以上のモノを手放す。2024年、増えた時間でYoutubeと資格勉強開始。2025年、記憶に残らない消費を控えるべく、なるべく買わない暮らしスタート。
youtube.com/channel/UCwbagHtdT3CZEMpTs3Ct-yw YouTube