この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「キレイな部屋を保つための掃除習慣８選」と題した動画で、シンプルに暮らす40代OLのあきさんが、月1回のルーティンについて紹介した。あきさんは「面倒に感じる掃除も、毎月1日にやると決めてしまえば自然と習慣になる」と話し、キレイな部屋をキープできる秘訣を動画内で明かしている。



動画では、網戸や窓掃除、お風呂の天井・壁の拭き掃除といった、つい後回しにしがちな掃除をどう続けているかを紹介。「完璧を目指さない」「やる日を決めておく」というコツで、気負わずに継続できているという。



窓掃除については、窓拭きロボット掃除機を取り入れたことで「手が届かず諦めていた外窓もピカピカになった」と感動の声を上げた。



さらに、歯ブラシやキッチンスポンジは衛生面を考えて毎月交換。ズボラでもできる“小さな習慣”を、気負わず淡々とこなす姿が印象的だ。あきさんは動画の最後に「月に一度の小さな習慣が、暮らしも心も整えてくれる」と語りかけ、視聴者に向けて無理なく続けられる工夫を伝えていた。