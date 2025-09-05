LANケーブルを100m延長できる！屋外用PoEエクステンダー
サンワサプライ株式会社は、PoEデバイスへの給電・通信をしながら、屋外でのPoE信号の伝送・延長を可能にするPoEエクステンダー「LAN-EXPOE4」を発売する。Power over Ethernet（PoE）とは、LANケーブルを通じてデータと電力を供給する技術のこと。本製品は、防塵防水規格IP67に対応しているので、温度変化や外部環境の影響を気にすることなく屋外へPoE対応カメラなどの設置が可能だ。
■PoE機器へ給電・通信しながら最大700mまで延長できる
通常100mが限界とされるPoE接続を、本製品を最大6台連結することで最大700mまで延長できる。大規模施設や屋外カメラ設置にも最適で、本製品はPoE電力で動作するため中継箇所に電源は不要だ。
※PoEデバイスへの給電・通信について詳しくは取扱説明書を確認のこと。
■防塵防水規格IP67に対応
雨や雪、風による砂塵など、悪天候下でも安心して使えるため、環境に左右されずに設置できる。本製品とLANケーブルの接続部分を守る防水コネクタは、３つのパーツで構成されており、しっかりと水の侵入を防ぐ。
■動作温度-10〜50℃に対応
冬の厳しい寒さや、夏の強い日差しによる高温にも耐えられるので、屋外でも安心して設置できる。温度変化や結露の多い環境にも最適だ。
■ギガビットで高速データ転送
伝送速度は最大1Gbps（1000Mbps）に対応している。10/100Mbpsに比べて格段に速いデータ転送ができ、動画や画像などの大容量データを扱う場合に最適だ。
■ケーブルの種類を自動識別
ケーブルのストレート/クロスを自動識別し、接続ケーブルの種類に合わせた動作を行う「AUTO-MDIX」機能に対応している。ストレート・クロス両方のケーブルを使用できる。
■状況を確認できるLED搭載
2種類のLEDがついており、それぞれで給電・通信状況を確認することができる。
■PoEエクステンダー（防塵・防水対応）「LAN-EXPOE4」
