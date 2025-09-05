『おしりたんてい』新作10月4日放送スタート 最新PV公開
アニメ『おしりたんてい』の新作が、10月4日よりNHK Eテレ（毎週土曜午前9時〜）で放送されることが決定した。あわせて10月新ビジュアル＆PV映像が解禁された。
【動画】新キャラ？公開された『おしりたんてい』新作PV
PVは、おしりたんていの助手ブラウンが10月に放送される事件を紹介する「事件簿」のようなPVになっており、今回の事件では、おしりたんていから「私、あなたと“おしりあい”なのですか？」と驚きのセリフが飛び出したり、解禁のビジュアルでも描かれたマルチーズしょちょうとチワワしょちょうのライバル対決があったりと波乱の展開。
他にも、ボディガードとして数々のキケンとたたかったり、まぼろしの植物をさがして父・おしりダンディ(CV：山路和弘)と一緒に砂漠を冒険したり、消えたタイムカプセルのナゾを追ったりと、新作もワクワクドキドキできるラインナップとなっている。
