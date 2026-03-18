氷川きよしの新曲「旅でござんす おじゃる丸」が、アニメ『おじゃる丸』（NHK Eテレ）の3月30日から始まる第29シリーズのエンディングテーマに起用。また、本楽曲は3月31日に配信リリースが決定し、楽曲の一部が番組ホームページにて公開となった。 （関連：新着MVランキング：氷川きよし「ズンドコ節」はなぜ新しく響くのか『THE FIRST TAKE』で放つインパクト） アニメのために書き下ろさ