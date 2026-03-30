NHKEテレ「いないいないばあっ！」の5代目おねえさんを務めた、ゆうな。(当時は杉山優奈)が25日、自身のインスタグラムを更新。30周年を迎える番組の特別企画に参加したことを報告した。 【写真】やさしさがにじみ出てる2ショット愛あふれるチョーさんと5代目おねえさん 「いないいないばあっ！」は「おかあさんといっしょ」「みいつけた！」と並ぶ、Eテレの人気子ども向け番組。30日から4月3日まで「30周年すぺし