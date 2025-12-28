長きにわたり温かい歌声とパフォーマンスで、こどもたちだけでなくパパやママにも笑顔を届けてきただいすけお兄さん（横山だいすけさん）が、自身もパパに！先日行われた「ペアレンティングアワード」の授賞式で語ってくれた子育てエピソードをご紹介します。「歌のお兄さん」から「歌のお父さん」となり、ともに子育て中の同志たちへ送るエールに、元気がもらえることうけあいです！お風呂はコンサート会場！楽しい歌声ととも