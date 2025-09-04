この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINEで相手にブロックされているか確認する3つの方法 #shorts」と題した動画で発言したのは、LINE活用術を多く発信しているひらい先生。今回は視聴者から多く寄せられている、「自分がLINEでブロックされているか知りたい」「相手にブロックしていることがバレていないか心配」といった疑問に答えている。

ひらい先生が最初に紹介したのは、「LINEスタンプのプレゼント機能」を利用する方法。ひらい先生は「これはですね、ほぼ確実にブロックされているかどうかがわかります」と強調。具体的には、LINEアプリを開き、スタンプショップから「このスタンプをプレゼントしようとする」と、相手にブロックされている場合はプレゼントできない仕組みを解説した。

「どれでもいいのでスタンプを選んで『プレゼント』を試すだけ」とシンプルなやり方に触れつつ、ひらい先生は「スタンプについてはまた解説していきたい」と続け、スタンプ機能自体の活用法にも意欲を示した。

最後にひらい先生は「ブロックされてるかモヤモヤしてる方は試してみてください。実際に簡単なので、不安があればこの方法で解消できるはずですよ」と締めくくり、視聴者に向けて背中を押した。

タイムライン公開範囲でブロックを見抜く方法
LINEブロック確認法まとめと3つのポイント解説
