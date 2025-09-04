今日4日(木)午前3時、奄美大島の東で、台風15号「ペイパー」が発生しました。今日4日には九州にかなり接近し、その後、5日にかけて四国〜関東にかなり接近または上陸する恐れがあります。発生してから接近、上陸までの時間が短いため、早めの対策が必要です。

台風15号「ペイパー」発生

今日4日(木)午前3時、奄美大島の東で台風15号「ペイパー」が発生しました。中心気圧は1002hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。





太平洋側で大雨の恐れ 接近前から注意

今回は台風の北側や東側に活発な雨雲があり、台風が接近する前から大雨の恐れがあります。西日本から東日本の太平洋側を中心に雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。



土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

台風の名前

「ペイパー」は、マカオが用意した名前で「魚の名前」に由来しています。台風の名前は、「台風委員会」(日本含む14カ国等が加盟)で各加盟国などの提案した名前が、あらかじめ140用意されていて、発生順につけられます。準備された140を繰り返して使用(140番目の次は1番目に戻る)されますが、大きな災害をもたらした台風などがあると、加盟国からの要請によって、その名前を以後の台風では使用しないように別の名前に変更することがあります。