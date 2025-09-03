ドンチッチ率いるスロベニアにイタリア、フランス、イスラエルがユーロバスケの決勝T進出

日本時間9月2日から3日にかけて、「FIBAユーロバスケット2025」はグループCとグループDに入る計12カ国が、グループフェーズ4試合目に臨んだ。

グループCでは、3勝1敗（得失点差＋74）で首位に立つギリシャ代表がすでにグループフェーズ突破が決定。さらにイタリア代表が前回王者のスペイン代表に67－63で勝利。グループフェーズ1試合を残した時点で3勝1敗（得失点差＋28）とし、決勝トーナメントへの出場権を獲得。

グループDに入る6カ国は、4試合を終えて上位4チームが決定。開催国のポーランド代表が3連勝でベスト16入りに一番乗りしていたのだが、2022年の大会で銀メダルを手にしたフランス代表に76－83で敗れて今大会初黒星を喫した。

フランスはニューヨーク・ニックスのガーション・ヤブセレが、6本の3ポイントシュート成功を含む計36得点に6リバウンド2アシスト2ブロックの大暴れ。3勝1敗（得失点差＋30）でグループDの3位とした。

また、デニ・アブディヤ（ポートランド・トレイルブレイザーズ）が22得点3リバウンド4アシストでけん引したイスラエル代表が、ベルギー代表を92－89で撃破。3勝1敗の得失点差＋26とし、グループD首位に立ち、フランスとともにグループフェーズを突破。

そして、2連敗スタートのスロベニア代表は、ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）が26得点7リバウンド4アシスト3スティールと活躍し、アイスランド代表戦を87－79で制して2連勝。グループDで4位の2勝2敗（得失点差＋7）とし、ラトビア開催の決勝トーナメントへ駒を進めている。

グループフェーズ4試合を終えた段階で、グループAはトルコ代表、セルビア代表、ラトビア代表、グループBではドイツ代表、リトアニア代表、フィンランド代表がベスト16入り。現時点で計12チームが一発勝負の決勝トーナメント進出を決めている。

【動画】アイスランド戦で26得点を奪ったドンチッチのハイライト！





