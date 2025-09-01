¡ÖÆüËÜÎóÅç¤¬°ú¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó´ë²è¤Î¡È¼ºÇÔ¥¤¥¸¤ê¡É¤ËÈãÈ½Â³½Ð¡ÄÌä¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ø¤ÎÅ¬À
¡¡8·î30Æü¤È31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢²Æ¹±Îã¤ÎÂç·¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¸ÀÆ°¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ©Àï! ¥Ñ¥é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È ¥¹¥´µ»¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡£¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥é¥ê¡¼¤ÇºÇ¿·¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦¿·µÏ¿129¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¡¢»²²Ã¼Ô¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä½çÈÖ¤Ë¥³¡¼¥È¤ËÆþ¤ê¡¢¥é¥ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÎ¤¸«¼ÓÍû¤µ¤ó¤ä»³ºêÍªËã¤µ¤ó¤é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢´ë²è¤ÎÈ¯°Æ¼Ô¤Ç¤¢¤ëµÜÀîÂçÊå¤µ¤ó¡¢¡Ø»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¡Ù¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¡¢É¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÈÌ¿Í¤¬Ä©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£20¿Í¤Þ¤Ç¤Ï½çÄ´¤Ë¥é¥ê¡¼¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÜÀî¤µ¤ó¤¬¶õ¿¶¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¼ºÇÔ¡£2²ó¤á¤Ï3¿Í¤á¤ÎÉ¹Àî¤µ¤ó¡¢¥é¥¹¥È¤Î3²ó¤á¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤â´äÅÄ¤µ¤ó¤¬¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ìÈÌ¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë½çÈÖ¤¬¤Û¤È¤ó¤É²ó¤é¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡µÜÀî¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ò¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¾åÅÄ¤¬¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡Á¡©¡×¡ÖÂçÊå¤µ¤ó¡¢¤¤¤Þ¹ñµ»´Û¡¢¤¤¤äÆüËÜÎóÅç¤¬°ú¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¥¤¥¸¤ê¡¢¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¾åÅÄ¤Î¥¤¥¸¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¾åÅÄ¿¸Ìé¥ä¥Ð¤¤¡£ËÜÅö¹ó¤¤¡£¤¤¤Þ¤Î¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎµÜÀî¤Ø¤Î¤¤¤¸¤ê²¿¡£ÉÔ²÷´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¤¯¤ê¤£¤à¾åÅÄ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÂ¾¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Î·ÝÉ÷¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©ºÇ¶áÈÖÁÈ¸«¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤«¤Ê¤¢¡£À¨¤¤·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Õ
¡Ô´ä¤Á¤ã¤ó¤äµÜÀî¤Ø¤Î¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ä¤³¤¤¤·Ê¢Î©¤Ä¡£ºÇ°¡Õ
¡Ô¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¦¥¶¤¤´¶¤¸¤ÎÍí¤ß¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê·ÝÉ÷¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤±¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤¤¤¸¤ê¤Ð¤Ã¤«¤ä¤ó¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Î¤À¡£
¡Ö¾åÅÄ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇµÜÀî¤µ¤ó¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤Î°Õ¿Þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢µÜÀî¤µ¤ó¤Î¥ß¥¹¤ò¼¹Ù¹¤Ë¥¤¥¸¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÔ²÷¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼´ë²è¤Ç¡¢°ìÈÌ¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤ÎÁ°¤ÇµÜÀî¤µ¤ó¤òÀÕ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¾åÅÄ¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤ÎÂçÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤âÈÖÁÈ¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ë·üÇ°¤ò»Ä¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö30Æü¤ÎÈÖÁÈ³«»Ï½øÈ×¡¢É¹Àî¤µ¤ó¤¬²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Î¾§¤ò½ª¤¨¤¿É¹Àî¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤³¤ì¡¢¥ê¥Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÃã²½¤¹¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¡¢É¹Àî¤µ¤ó¤ä¼þ¤ê¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¸ÍÏÇ¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÆÇ¤òÅÇ¤¤¤¿¤ê¡¢Ãã²½¤¹¥¤¥¸¤ê¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿·õ¤Ê»ÑÀª¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¤¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸ÀÆ°¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÎMC¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬À¤¬Ìä¤ï¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡°¦¤Î¤¢¤ë¥¤¥¸¤ê¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£