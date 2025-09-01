【Lovisia ポケモン リップクリーム】 8月29日 発売 価格：各858円

コスメブランド「Lovisia」は、「ポケモンリップクリーム」の新作を8月29日より発売した。価格は各858円。

「Lovisia ポケモンリップクリーム」は少し大人っぽいデザインが魅力のキュートなリップケアアイテム。種類はピカチュウ、ゲンガー、イーブイ、カビゴン、ゼニガメ、ヤドン、ブラッキー、ニンフィア8種類。

パッケージは柔らかで落ち着いた色調のパステルカラーを採用。黒をアクセントカラーに、全体的に線を強調した絵柄やデザインとなっている。お気に入りのポケモンとのお出かけをイメージし、リップクリーム本体の天面には「モンスターボール」の刻印があしらわれている。

抹茶エキス、エキス、セラミドの3種類の保湿成分を贅沢に配合し、しっとりと唇を潤すなめらかな質感を実現。

価格：各858円（税込）

サイズ：W86 × D21 × Ｈ120mm

販売店舗：Lovisiaオンラインショップ、全国のバラエティショップ等

販売開始：2025年8月29日全国のバラエティショップ等で順次販売開始。

発売元：BeeCruise株式会社

(C)Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku (C)Pokémon