大坂なおみ全米オープン5年ぶりベスト16　「コート上で“禅”を行っているように見えました」熱血漢が超独自視点で称賛

松岡修造氏は大坂なおみに感謝と熱いエールを送った(C)Getty Images

テニス全米オープンの女子シングルス3回戦が現地時間8月30日に行われ、第23シードの大坂なおみ（世界ランキング24位）が第15シードのダリア・カサキナ（オーストラリア・同18位）を6-0、4-6、6-3で撃破。優勝した2020年以来、5年ぶりにベスト16入りを果たした。

大会を中継する『WOWOW』で解説を務める松岡修造氏は、試合後に自身の公式インスタグラムを更新。熱のこもった“修造節”全開で、大坂を称賛した。

松岡氏は冒頭で「大坂なおみ選手 全米オープン5年ぶりの2週目・4回戦進出！」と伝えた上で、「この試合もスタジアム最前列でコート解説させていただきました。なおみさんのメンタルが手に取るように感じられた。なおみさん、よく勝った！」と拍手を送った。ここからセットごとの独自解説を記した。

まずは第1セット。「完全にカサキナは自分のテニスを失っていました。第15シードとして『なおみを倒す！』とやる気十分で挑んできましたが、リズムが崩れ、なんとダブルフォルトが8本。ボールがコートに入らない。なぜこうなってしまったのか？本人も戸惑っていたはずです。試合時間わずか23分。なおみさんから6-0。信じられない展開でした」と振り返った。

第2セットでは状況が一転。「今度はなおみさん自身が“戸惑いゾーン”に突入。あれだけミスをしていた相手が急にボールを決め始める。第1セットでほとんどラリーがなかったため、感覚をつかめなかったなおみさんは、リズムを崩し、メンタルも揺らいでしまった。観客もコーチも『どうしてしまったんだ？』と戸惑いを隠せない。結果、第2セットはカサキナに奪われる」と分析した。