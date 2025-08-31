この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

片づけライフコーチのパンダみゆき氏が「【片づけ迷子必見】片づけを卒業した人たちが手放したもの」と題した動画を公開。動画内でみゆき氏は「人に合わせることばっかりを優先して、自分の気持ちに蓋をしてしまったりとかしている方たちが、私こうしたかったんだとか、私勝手にしていいんですね、みたいな感じにどんどんなっていかれて、人生がまるごと快適になっていく」と、自分軸の大切さについて語った。



今回のテーマは「片付けから卒業した人たちが手放したもの＝正解探し」。SNSや雑誌の収納アイデアに振り回され続ける“片づけ迷子”の多くが、「この収納グッズがあれば…」「ベストな片付け方法を真似したのに続かない」といった悩みを抱えており、みゆき氏は「正解探しをしている人の片付けがなぜうまくいかないのかを掘り下げます」と呼びかける。



動画の中では、正解探しに走ってしまうことで「時間のロス」「無駄な出費」「スペースの浪費」に陥ると分析。「SNSで話題の収納グッズが快適とは限らない。むしろ、それが原因で片付かないことも少なくありません」と厳しく指摘し、「自分で考えて、自分で決める-ここがどんどんできなくなって、結局負のスパイラルに陥る」と警鐘を鳴らした。



さらに、「人の正解に合わせると、うまくいかない自分を責めてしまう。でも、それはあなたの正解じゃないだけ」と断言。「片付けに大切なのは、ご自分たちがどう暮らしたいかに目を向けること。ここなしに片付けは語れません」と、自分の意図を明確にする大切さを何度も強調する。



みゆき氏自身、「私の受講者さんも最初は正解を求めて来られるが、私は必ず“どうしたいんですか？”と問い続ける」とし、「最初から情報に飛びつくと失敗しやすい。まず自分の意図に気付き、“どうなったら嬉しいのか”を考えてからがスタート」とアドバイスを送った。



動画の締めくくりでは、「片付けは物を捨てることでも、しまい込むことでもなく、自分たちが快適に暮らす仕組みを整えること。それができれば、片付けに一生悩まない人生が手に入ります」と視聴者にエール。迷子のままではなく「片付けのない世界へいらしてください」と呼びかけ、笑顔で締めくくった。