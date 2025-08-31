「ポジティブな勝点１」残留を争う横浜FCとドロー。“経験者”齋藤功佑が大事と語ったこれからのマインド「チームが一丸となって、しっかり向き合っていかないと」
［J１第28節］横浜FC ０−０ 東京V／８月30日／ニッパツ三ツ沢球技場
「いろんな感情があり、複雑な試合でもありました」
横浜FCアカデミー出身で、2016年にトップ昇格後、７シーズンを過ごした思い入れのあるクラブ。そこから東京ヴェルディに移籍して３年目の齋藤功佑は、初の三ツ沢での古巣戦を終え、感慨深げにそう語った。
横浜FC側のスタンドには、齋藤が在籍していた当時のグッズを持参している人もいた。古巣サポーターの温かさに齋藤は「皆さんに挨拶していただけて嬉しかったです」と笑顔を見せた。
ただ、降格圏に沈む19位・横浜FCとの試合は０−０のドロー。14位・東京Vにとっては勝点３を積んで差を広げたいところだったが、ともに１ポイントを分け合う結果となった。
シャドーで先発し、63分までプレーした齊藤は試合後、こう振り返った。
「耐える時間が長かったです。自分たちの流れにしたかったけどしきれず、シュートの回数も少なかった。自分たちが（ボールを）持てる時間帯も少しあったけど、シュートに持っていけるかどうかで流れが変わるので、そこは課題だと思います。もう少し大胆にクロスを入れて、セカンドを拾って、二次攻撃とかミドルシュートに持って行く。次はそういう展開を作れるようにチームとしてやっていきたい」
齋藤は横浜FC時代の21年に、残留争いを経験（結果的に最下位でJ２降格）している。だからこそ背番号８は「チームとしては（内容が）ショックな勝点１でしたけど、ポジティブな１だとも思う。そういうマインドはこれから大事になってくる」と語る。
「残留争いをするなかでは、周りからの見られ方だったり、現場でも選手やスタッフがより神経質になってくる。そこはチームが一丸となって、しっかりとしたマインドを持って向き合っていかないといけない。僕は（東京Vの中では）数少ない経験者のひとりなので、それを発信して、チームが別々の方向に向かないようにコミュニケーションを取っていきたい」
勝点１を積んで32に伸ばした東京Vだが、31日にゲームのあるJ２自動降格ラインの18位・湘南ベルマーレとの勝点差は現時点で７しかない。リーグ戦は残り10試合。チームが残留を果たすうえでは、齋藤が口にしたマインドも重要なポイントになるだろう。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
