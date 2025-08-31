¡Ô¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼ÉÔÎÑ¡Õ½÷»Ò¥×¥í2¿Í¤¬Èï³²ºÊ¤«¤é¡ÈÅ¨Á°Æ¨Ë´¡É¡¢Í£°ì½Ð¾ì¤·¤¿Àîºê½Õ²Ö¤¬¡ÖÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±¡×
¡¡±²Ãæ¤Î½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼³«ËëÄ¾Á°¤Î3·î¡¢½÷»Ò¥×¥í3¿Í¤Î¡È¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼ÉÔÎÑ¡É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿·ª±ÊÎË¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤ÎºÊ¡¦Àõ°æºé´õ¡Ê27¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÀÌÛ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¡ÖCAT¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤Î¾ì¤ÇÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ£°ì½Ð¾ì¤·¤¿Àîºê½Õ²Ö¡£¤Û¤«¡¢º£²ó¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®ÎÓÌ´²Ì¤È°¤ÉôÌ¤Íª¤â
¡ÖÀõ°æ¤Ï¡Ø¥×¥ì¡¼Ãæ¤ËÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£¼«Î§¿À·Ð¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤Ê¤É¤ÈÈáÄË¤Ê¹ðÇò¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤»õ¤¬¤æ¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥´¥ë¥ÕÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Àõ°æ¤ÈÉÔÎÑÁê¼ê¤Ç¤¢¤ëÀîºê½Õ²Ö¡Ê22¡Ë¡¢¾®ÎÓÌ´²Ì¡Ê21¡Ë¡¢°¤ÉôÌ¤Íª¡Ê24¡Ë¤Î3¿Í¤Î¡È¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡É¤À¡£
¡ÖÀõ°æ¤Ï²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë¤³¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤«°¤Éô¤ÏÁá¡¹¤Ë·ç¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¾®ÎÓ¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÍÁ³·ç¾ì¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡2¿Í¤¬¡ÈÅ¨Á°Æ¨Ë´¡É¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Í£°ì½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤¬Àîºê¤À¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÀîºê¤ÏºòÇ¯¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤òÍ¥¾¡¤·¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡£½Ð¾ìµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤¿¤á·ç¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±¿±ÄÂ¦¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¤Î¤«¡¢Âç²ñ½éÆü¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤â³«»Ï»þ´Ö¤â¤º¤é¤¹ÂÐ±þ¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡º£²ó¤Ï·ç¾ì¤·¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢±Ê±ó¤ËÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö°¤Éô¤È¾®ÎÓ¤Ï¥·¡¼¥É¸¢¤òÆ¨¤»¤ÐÍèÇ¯¤Ï²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÀõ°æ¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥´¥ë¥Õ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤Þ¤ÀÈø¤ò°ú¤¤½¤¦¤À¡£
