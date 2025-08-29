「5イニングを投げ切ったことがいちばん。自分の課題としてカーブとスプリットを多めに投げることは決めていた。リハビリの最後の段階だったので」

【もっと読む】大谷翔平がテレビから消える？ Netflixの「WBC放送権独占」は序章に過ぎず

大谷翔平（31=ドジャース）が、日本時間28日のレッズ戦で5回を2安打1失点に抑え、2回目の右肘手術から復帰後、初勝利。

エンゼルス時代の一昨年8月以来749日ぶりの白星で、試合後にこう言った。

復帰後最多の9奪三振をマークし、「カーブとスプリットがしっかり投げ切れれば、自分の中でフルでいけるという自信がもてる。いまのところプロセスはいいし、体の反応を見て、一試合一試合、大事に投げていきたい」と、今後に向けた手応えを得たようだ。

試合後のロバーツ監督もこう言って大谷の投球を絶賛した。

「ショウヘイの素晴らしさは、調子がいいときに4、5種類の球を操れること。だから相手打線が3巡するときには、配球を変えたり、異なる球種を使える。長いイニングを投げて欲しいときに選択肢を与えてくれるのは本当に助かるよ」

とはいえ、投手としての大谷に問題がないわけではない。ひとつは投球フォームの変化だ。ア・リーグのスカウトがこう言った。

「2度目の手術後、出力を上げようとテークバックで左肩が三塁方向に深く入り過ぎることが多く、体が横振りになっている。体の使い方がサイドスローだから、腕も横振りで、結果として肘の位置が下がるようになった。肘を痛めた投手は、できるだけ肘にかかる負担が減るような投球フォームを模索する。その結果、いまのフォームになったのでしょうが、この投げ方だとコントロールがつきづらい。制球が甘くなったり、速球やスライダーが抜けたり、引っ掛かったりすることが多いのはそのためです」

この日の球数は投手復帰後最多の87球。速球やスライダーだけでなく、ツーシームが引っ掛かってボールになるケースもあった。二回1死からは四球、暴投、四球、暴投で二、三塁のピンチを招いたほどだ。球数がかさんだのは、制球がままならなかったことが大きい。

常にフルスロットルだと…

もうひとつの問題は球速だ。

28日のストレートの最速は161.4キロ。前回登板まで10試合のストレートの平均球速は158キロ。一昨年（155.8キロ）と比べて2キロ以上上昇したのは、今後を考えるうえで必ずしもプラスとは言えないようだ。

投手の肘に最も負担がかかるのは、スイーパーやスプリットより何より球速だ。球速が上がれば、それだけ肘にかかる負担も大きくなることを、大谷自身も認めている。

「デグロム（37=レンジャーズ）やバーランダー（42=ジャイアンツ）らメジャーを代表する速球派は肘を壊してから、速球にメリハリをつけるようになった。ここぞの場面では160キロの速球を投げるが、それ以外はあえて球速を抑えています。けれども大谷は常時、アクセルを目いっぱい踏み込んで速球を投げ続けている。常に出力を上げていれば、肘にかかる負担はとてつもなく大きい。このままアクセルを踏み続けるようであれば、肘は長持ちしないでしょう」とは前出のスカウト。

リハビリを公式戦の中で行うという異例の調整はカーブとスプリットを投げ切ったことでひとつ山を越えたようだが、克服すべき課題はまだありそうだ。

◇ ◇ ◇

地上波で大谷のプレー姿を目にできる期間は、間もなく終わりを迎えそうだ。来春のWBC国内放映権をネットフリックスが独占したことが波紋を広げているが、これはまだ序章に過ぎない。真に同社が狙うのは「大谷翔平の独占」だからだ。いったいどういうことなのか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。