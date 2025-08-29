その瞬間、両軍の首脳陣、選手の顔面が蒼白となった。

【俺の生きる道】中日についてオレが思うことを言っちゃおう。一向に補強もせず、本当に勝ちたいのだろうか

昨28日のヤクルト戦で、中日の仲地礼亜（24）がまさかの背信投球だ。

三回2死一、二塁の場面、146キロの抜けた速球が北村の頭部めがけて一直線。直撃を食らった北村はその場に倒れ込み、何とか立ち上がったものの交代。コーチやトレーナーに付き添われ、ベンチ裏に下がった。

ぶつけた仲地は頭部危険球により退場。プロ野球では珍しくない一場面とはいえ、今回ばかりはタイミングが悪かった。

中日は去る17日、DeNAの藤浪と対戦。過去に何度も頭部死球で右打者を病院送りにした右腕相手とあり、スタメン全員を左打者で固める極端な布陣で臨んだ。井上監督は「ケガ人を出したくない。ベストな布陣で臨めない」と、藤浪を先発させたDeNAへの恨み節とも取れる発言をしていたが、今回の仲地の危険球はまさしく“ブーメラン”である。

この日が今季初登板となった2022年ドラ1の仲地は、二軍ではウエスタン3位タイの7死球。この日も3回途中1失点とはいえ、5四死球と制球が定まらず、初回に暴投、二回に3者連続四球、北村にぶつける前も右打者の頭部付近に抜けるボールもあった。仲地の制球が定まっていないことは、ベンチの首脳陣も理解していたはず。ぶつけるのは時間の問題だった。

週末には再び藤浪と対戦濃厚の中日。今後はいくら「ケガ人防止のため……」と言っても、ファンの理解を得ることは難しそうだ。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイでは現在、中日や楽天で活躍した山崎武司氏による「これが俺の生きる道」を連載中だ。そこでは自身の野球人生を赤裸々に振り返るとともに、昨今のプロ野球界に対する“遠慮なき本音”が綴られている。「立浪和義氏へのコンプレックス」や「中日への忖度なき思い」「落合博満氏との確執」とは、いったいどんなものなのか。

●関連記事【俺の生きる道】…は、野球ファンなら要チェックだ。