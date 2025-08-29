「完璧な新妻ですな！」武尊の妻・川口葵、食欲そそる手作り料理に反響！「ご主人にも良さそうな食事」
バラエティー番組『幸せ！ボンビーガール』（日本テレビ系）の「上京ガール」として話題になったタレントの川口葵さんは8月28日、自身のInstagramを更新。手作りの料理を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】武尊も食べた？ 川口葵の手作り料理
ファンからは「めっちゃ美味しそう」「体に良さそうなお料理！」「栄養満点だ！」など川口さんの手料理を絶賛する声が。また「ご主人にも良さそうな食事」「主婦してますね 頑張って」「素敵な奥様」「完璧な新妻ですな！」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「すき焼き風鍋つくった！」川口さんは「昨日の夜ご飯 すき焼き風鍋つくった！」とつづり、1枚の写真を投稿。主菜の鍋以外にも汁物や小鉢など品数が豊富で、盛り付けも美しいです。格闘家で夫の武尊さんと食べたのでしょうか。
7月に結婚を発表7月29日の投稿で、武尊さんとの結婚を発表した川口さん。俳優の木南晴夏さん、元ばんばんざいのメンバーでYouTuberの流那さんなどの著名人をはじめ、数多くの人から祝福メッセージが寄せられていました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
