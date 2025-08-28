この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

注文住宅マイスターの杉浦一広氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【外壁 汚れ】外壁の汚れの原因は、壁の中のカビかも！？」と題した動画を公開。杉浦氏は、晴れているのに壁が濡れている―という一見些細な現象を取り上げ、「外壁の汚れは見た目だけでなく、家族の健康や家の寿命に直結する可能性がある」と警鐘を鳴らした。



動画冒頭で杉浦氏は、「晴れてるのにあの壁濡れてるけど、カビとか大丈夫?」という自身の疑問を披露。外壁の裏、特に北側に見られる汚れの「規則性」に着目し、「この外壁汚れは、柱と柱の間に入っている断熱材の部分に沿って出ている。これは、壁の中で結露が発生し、断熱材が濡れてカビやコケが生えているサインなんです」と独自の知見を述べた。



さらに杉浦氏は、壁内部の結露がもたらす三大悪影響として「劣化し続ける断熱性」「低下し続ける耐震性」「悪化し続ける家族の健康」を挙げ、「断熱材が濡れることで断熱効果が下がり、家中の温度差が大きくなる。結果、冷暖房コストが膨らむだけでなく、構造材が腐って耐震性能も失われてしまう」と強調。「家族の健康にも深刻な影響を与え、カビの胞子による疾患やアレルギー、子どもの健康被害にも直結する」と語った。



こうしたリスクの根本要因は「壁の中に湿気を入れない＝防湿」に尽きるとし、「防湿と気密の工事ができていない家が非常に多い。実際、僕が650人以上のプロに話を聞いた結果、本当にちゃんと防湿できている人はほぼいない。日本の家の9割以上が防湿も気密もちゃんとできていない」と告白。「防湿こそ家作りの最重要ポイント。『防湿していない気密』では意味がない」と断言した。



また、杉浦氏は「大手ハウスメーカーであっても正しい防湿工事をしていないことが多い。一般消費者が塗装のし直しや高圧洗浄で表面だけきれいにしても、根本的な解決にならない」と注意を促す。「家をどこで建てるかという“選択”が命や健康、家の寿命を左右する」とし、「気密測定や防湿工事にこだわっている工務店を選ぶべきだ」とアドバイスした。



終盤では「家の中でのカビや結露は命に直結する問題であり、それを本気で理解し現場で取り組める工務店は本当に少ない」として、「正しい知識と施工技術を持った“本物のプロ”と出会うことの大切さ」を改めて強調。その上で「防湿を施した高気密高断熱住宅こそが、家族の命と健康を守る唯一の道」とし、最後は「皆さんの家づくりが後悔のないものとなるよう、自分のお金を価値あるものに使ってほしい」と動画を締めくくった。