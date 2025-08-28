生まれたばかりの女の子の赤ちゃんを、2匹の犬が初めて見たら…興味津々すぎる行動に思わずニヤけてしまうと反響を呼んでいます。

話題になっている投稿は記事執筆時点で211万回再生を突破し、「可愛すぎる～」「ソワソワしてるね」といった声が寄せられています。

【動画：生まれたばかりの『女の子の赤ちゃん』を初めて見た犬2匹→興味津々で見せた『予想外の行動』】

赤ちゃんに興味津々

Instagramアカウント「shibamugi28」に投稿されたのは、生まれたばかりの女の子の赤ちゃんを初めて見た柴犬「こむぎ」くんと妹の豆柴「わらび」ちゃんの様子。赤ちゃんは、ベビーベッドでおねんね中のようです。

初めて目にする赤ちゃんが気になりすぎて、ベッドの近くに集まってきた2匹。「クゥンクゥン」と声をあげながら、興味津々に赤ちゃんを見ています。

そばに行きたくて

赤ちゃんが起きてしまわないよう、飼い主さんに「しーっ」と諭される2匹。こむぎちゃんは赤ちゃんを見て嬉しくなってしまったのか、柴犬スマイルが全開に。

一方のわらびちゃんは少しでも近くで赤ちゃんを見ていたいのか、ベッドの柵の間にお顔を突っ込んでいます。気合を入れてお顔をグイグイ突っ込みすぎて、歯と白目が見えてしまっています…！

すっかり仲良し

当時生まれたてだった赤ちゃんは現在2歳になり、2匹も一緒に家族でいろんな場所へ行ったり遊んだりできるように。プールに落ちた犬用ボールを拾ってあげるなど、娘さんは心優しい女の子に成長しているのだそう。

ベッドの柵にお顔を突っ込んで見ていた時から数年が経ち、今ではすっかり仲良しの2匹と娘さん。これからも一緒に素敵な想い出がいっぱい作れるよう願うばかりです。

投稿には「可愛すぎる～」「ソワソワしてるね」「妹ちゃんが気になって仕方がないんだね」「目の保養になります」「早く一緒に遊ぼうねとでも言ってるのかな」といったコメントが寄せられています。

2匹の賑やかな日常は、Instagramアカウント「shibamugi28」でチェックすることができます。

