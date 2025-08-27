¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤éÃË½÷6¿ÍÂáÊá¡¡»²±¡Áª¡¦¼«Ì±¸õÊä¼Ô¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤Ç¸½¶âÌóÂ«¤«
Àè·î¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë½¾¶È°÷¤Ë¸½¶â¤òÅÏ¤¹ÌóÂ«¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤éÃË½÷6¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¢§¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦Íû¾»ÈÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤È¡¢¢§´´Éô¤ÎÅòÀõ°ì¹ÔÍÆµ¿¼Ô¡Ê46¡Ë¤éÃË½÷6¿Í¤Ç¤¹¡£
ÍûÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¡¢Àè·î¤Î»²±¡Áª¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿°¤Éô¶³µ×»á¤òÅöÁª¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢½¾¶È°÷60¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢°¤Éô»á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¸½¶â3000±ß¤«¤é4000±ß¤ò»ÙÊ§¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍûÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤â´Þ¤á31Å¹ÊÞ¤Î½¾¶È°÷¤é¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ250¿Í°Ê¾å¤ËÊó½·¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°¤Éô»á¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç¤Ä¤¯¤ë¶È³¦ÃÄÂÎ¤ÎÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢»²±¡Áª¤Ç¤ª¤è¤½9ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£