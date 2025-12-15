ニューストップ > 国内ニュース > 田久保前市長は落選…姿現さず 新人の元市議・杉本憲也氏が初当選 公職選挙法 学歴 静岡県 時事ニュース 田久保真紀 FNNプライムオンライン 田久保前市長は落選…姿現さず 新人の元市議・杉本憲也氏が初当選 2025年12月15日 7時52分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 田久保眞紀前市長の学歴詐称問題を発端として実施された伊東市の市長選挙 14日、開票の結果、元市議で新人の杉本憲也氏が初当選した 落選となった田久保氏は報道陣の囲み取材に姿を見せなかった 記事を読む おすすめ記事 【速報】伊東市長選挙 前市議・杉本憲也 氏 当選確実 失職・再出馬した田久保真紀 氏は落選（静岡） 2025年12月14日 22時53分 「就職も進学もできなくなる」懲役太郎が修学旅行での万引き高校生に突き付けた“デジタルタトゥー”の残酷な現実 2025年12月11日 17時35分 B’z東京ドーム公演で「後ろの客が大熱唱」 注意するとまさかのひと言…迷惑行為との境界線はどこに？ 2025年12月14日 12時0分 住民「注意するのも怖い…」アルミ缶等の持ち去り禁止条例施行へ 異論唱える“持ち去る側”の事情「おまんま食えない」 2025年12月14日 16時33分 M-1審査員 今年も松本人志の名前なし 9人発表 ミルクボーイ駒場、フット後藤は初 21日決勝 2025年12月14日 13時48分