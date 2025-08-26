注文住宅マイスターの杉浦一広氏「換気扇は実はいらない」発言に反響！キッチン最新論を徹底解説
YouTube動画「【におい、油汚れから解放！】快適、お手入れラクラクな間取り、システムは？」で、注文住宅マイスターの杉浦一広氏が登場。キッチンを新築・注文住宅でどのように選べば快適になるのか、その核心を語った。「まず絶対おすすめなのは“アイランドキッチン”」と上げ、「壁から離し、両側から回れることで、格段に使い勝手が良くなる」と力説。袋小路状態にならず複数人で立てたり、料理の自由度が高まるアイランドキッチンのメリットを、経験に基づき熱弁した。
さらに杉浦氏は、「換気扇ってね、実はいらないんだよね」と衝撃発言。従来、グリルやガスコンロの油・煙対策で常識だった換気扇だが、「モコモコと煙を出す焼き方自体が昔の名残。今は魚をグリルで焼けば煙はほとんど出ない」とし、「焼肉の匂いも換気扇を回しても残る。つまり『換気扇はあってもなくても同じ』なんです」と独自見解を示す。調理時の油飛散も、「燕三条のステンレスメッシュ蓋などで“元からブロック”すべきで、IHを使えば上昇気流による油の舞い上がりもほぼ出ない」と、“発生源対策”こそが最重要だと力説した。
また、現代の家は2003年以降、全戸24時間換気が義務化されているため、「『2時間で家中の空気を入れ替え』が標準。適切な換気システムが回っていれば、レンジフードに頼らなくてもキレイを維持できる」と語り、「IHにして換気扇を取ってしまえば、アイランドも簡単に実現する」とすすめた。
一方、ガスコンロ派のためにも目線を忘れない。「ガス派はどうしても換気扇必須。『吸いきれない前提で設計を工夫する』『業務用の大容量設備＆小まめな掃除』が不可欠」と現実的なアドバイスも添えた。
3つ目の要素として杉浦氏は「絶対入れるべきは“60センチの大型食洗機”」と断言。「手洗い不要で油落ちも抜群“主婦や主夫の家事から解放”される」と推奨し、「注文住宅を検討する全ての家庭に、アイランド型・IH・食洗機を軸とした間取りを強く参考にしてほしい」と呼びかけ締めくくった。
