【しまむら：「ちいかわ」グッズ】 8月27日 発売予定 価格：539円～ ※オンラインストアでは8月28日9時より販売開始

しまむらは、「ちいかわ」グッズを8月27日に発売する。価格はハンドタオルが539円など。

イラストレーター・ナガノ氏によるX（旧Twitter）発のマンガ作品「ちいかわ」のグッズが全国のしまむら店舗とオンラインストアに登場。プルオーバーやジップパーカといったアパレル商品のほか、トートバッグ、タオル、ビーズクッションなど多数のアイテムがラインナップされる。

なお、オンラインストアでは8月28日9時より販売開始となる。

(C)nagano