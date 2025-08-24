スケジュールは覆る前提で

女性隊員も徐々に増えつつあるものの、いまだに男性比率が圧倒的に高い自衛隊。ということは、おのずと独身の男性隊員の“出会いの場”は職場、すなわち基地・駐屯地の外がメインになります。では、逆に自衛官とのお付き合いや結婚に向いている一般人となると、どんな人なのでしょうか。

海上自衛官と見事（？）結婚にまで至った、筆者（たいらさおり：漫画家／デザイナー）が、自身の体験談を振り返りながらご紹介します。

まず結論から言うと、連絡が取れない期間も「まあそういうもんか」と思える、精神的に自立したタイプが向いています。というのも、自衛隊には「突発事態」がゴロゴロしているからです。災害派遣しかり、海上自衛隊であれば領海警備のための緊急出港なども該当します。ゆえに「確定したスケジュール」という概念がありません。あるのは常に「仮のスケジュール」です。デートの予定も旅行の予定も、「当日までわからない」くらいの気持ちでいたほうが精神衛生上、イイです。

たとえば、せっかく旅行の計画を立てても、緊急出港で招集されればあっさりキャンセルに。天気だって敵です。台風が近づけば「台風避泊」といって岸壁が傷つかないように艦を沖に出して待機するため、週末はおろか何日も会えないなんてことも。「土日休み？ 何それおいしいの？」状態が日常となるのが海上自衛官なのです。

でも、だからといって全然会えないかというとそうでもないんです。ポイントは、「この日だけは絶対！」という予定は艦の修理期間に合わせること。艦がドック入りしているあいだは比較的予定が汲みやすくなるので、結婚式をこの時期に入れるカップルも多かったりします。

ひとり時間を楽しめる人は向いてマス

他にも、突然連絡がつかなくなることもあります。しかし「連絡がない＝愛がない」ではありません。「連絡がない＝電波がない」が正しいです。



自衛官の結婚式のイメージ（画像：熊本地方協力本部）。



最近の艦艇ではWi-Fiの環境整備も進んでいますが、基本的に出港中は連絡が取れません。なので、連絡が取れなければ「今は仕事を頑張っているんだな〜」と1人の時間を楽しむ方向に切り替えができる人こそ、海自パートナー適性が高めです。実際、私も「今日は趣味に没頭するぞ！」「今度一緒に行きたいお店、リサーチしておこう」といったふうに、自分時間を楽しんでいました。

なお、離れ離れの2人の時間を把握するにはスケジュール管理アプリは便利ですが、海上自衛隊は任務の特性上、秘密も多め。出港の予定などはSNSでうっかり漏らさないようにしましょう。「今、彼氏が出港しています♪」なんて書いた日には大変なことになります。

というわけで、「なんで連絡くれないの!?」「約束していたのに！」と毎回怒ってしまう寂しがりやは、正直ちょっと不向きかもしれません。逆に、自分も仕事や趣味で忙しい人、ひとりの時間を楽しめる人はかなり相性が良いと思います。

寂しいと感じることもあるかもしれませんが、パートナーが仕事をがんばっている時間に自分も仕事や充実した日々を過ごす。そうやって、お互いを尊重しながら支え合える関係が築けるのが、海上自衛官とのお付き合いの魅力でもあります。

ちなみに、海上自衛官の勤務先は艦艇だけとは限りません。陸上の施設で後方支援を行う部隊に所属することもあり、そういった場所での勤務だとサラリーマン的なスケジュールになることも。なので、寂しがりや人は陸上勤務の「彼」を狙うのもいいでしょう。

というわけで、次回は「海上自衛官と結婚するならどの職種？」について深掘りしていきましょう。海上自衛官とひと口に言っても艦艇勤務だけではありません。推せる部分や注意点についてまとめていきます。