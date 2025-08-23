この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【猛暑警戒】台風13号発生 PJパターンで日本に影響 気象予報士解説 (2025年8月22日昼配信)が公開された。動画では気象予報士の松浦悠真氏が、新たに南シナ海で発生した台風13号について、その動向と日本への間接的な影響を詳しく解説した。



松浦氏は「台風13号は直接日本に影響を及ぼすことはありませんが、間接的に猛暑をもたらすものとなりそうです」とした上で、台風の最新情報や進路予想、今後の気温の見通しを説明。「台風というのは高気圧を強める効果があります」と述べ、今回の台風13号のエネルギーが“PJパターン”と呼ばれる気象現象を通じて日本付近の太平洋高気圧やチベット高気圧を後押しし、その結果「高気圧が強いということは気温が高くなりやすいということですので、猛暑をもたらすというわけなんですね」と指摘した。



動画内ではさらに、今週末にかけて「場所によっては40度近くまで気温が上がりそう」とし、高気圧の勢力がしばらく続くことで「猛烈な残暑が延長しそう」と警戒を呼びかけた。「この太平洋高気圧、チベット高気圧というところで合わさって、背が非常に高い高気圧になっています。背が高ければ高いほど、この下層の空気が圧縮されて、断熱圧縮が効きますので気温が上がりやすい」と解説し、科学的な根拠も示した。



松浦氏は「特に西日本から東日本では非常に厳しい暑さとなり、35度以上の猛暑日が続く」とし、「体調管理には十分にお気を付けください」と強調。動画の最後は「13号の直接の影響はありませんが、太平洋高気圧の張り出しが強まることでしばらく非常に厳しい暑さに見舞われそうです。熱中症にならないようにお気を付けください」と呼びかけた。