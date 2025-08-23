¼ê¤Ö¤é¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤ë¡ª ÅìÉð¤¬ÍèÇ¯£³·î¤Þ¤Ç¤ËÅì¾åÀþ¡ÖTJ¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤ËÀ¸ÂÎÇ§¾Ú²þ»¥Æ³Æþ¡Ú¥³¥é¥à¡Û
¼§µ¤¤¤Ã¤×¡¢IC¥«¡¼¥É¡¢QR¥³¡¼¥É¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢´éÇ§¾Ú¤ÈÂ¿ÍÍ²½¡¦¿Ê²½¤¹¤ëÅ´Æ»¤Î¾è¼ÖÊýË¡¡Ä¡Ä¡£
ÅìÉðÅ´Æ»¤ÈÆüÎ©À½ºî½ê¤Ï2025Ç¯£¸·î£µÆü¡¢ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»ÔÆâ¤ÇÈ¯É½²ñ¤ò·ó¤Í¤¿¼èºà²ñ¤ò³«ºÅ¡£ÅìÉð¤Ï2026Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Åì¾åÀþ¤ÎºÂÀÊ»ØÄêÀ©ÍÎÁÎó¼Ö¡ÖTJ¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤ËÀ¸ÂÎÇ§¾Ú¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤«¤é¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤â¡ÖÀ¸ÂÎÇ§¾Ú¡×¤Ç¾è¼Ö²ÄÇ½¤Ë¡©ÅìÉð¡¦ÆüÎ©¤¬ÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñÁü¤È¤Ï¡Ê¢¨2023Ç¯8·î·ÇºÜµ»ö¡Ë
Î¾¼Ò¤Ï2024Ç¯£¹·î¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤Î¶¦ÄÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ê¾ðÊó´ðÈ×¡Ë¡ÖSAKULaLa¡Ê¥µ¥¯¥é¥é¡Ë¡×¤ò¡¢Î®ÄÌ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿Ê¬Ìî¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸øÉ½¡£¤½¤ÎàÅ´Æ»ÊÔá¤¬TJ¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
À¸ÂÎÇ§¾Ú¤Ï¡¢¹âÅÙ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤äÅðÆñ¡¦Ê¶¼º¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤°Â¿´´¶¡¢¼ê¤Ö¤é´Ñ¸÷¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÊØÍø¤µ¤¬Çä¤êÊª¡£Æ³Æþ´ë¶È¤Ë¤â¡¢¾ÊÎÏ¡¦¾Ê¿Í²½¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥é¥à¤Ï¡¢Å´Æ»¤ÈÀ¸ÂÎÇ§¾Ú¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìÉð¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç±§ÅÔµÜ¤Ë¸þ¤«¤¦
ºÇ½é¤Ëà¥Í¥¿¤Ð¤é¤·á¤¹¤ì¤Ð¡¢¼èºà²ñ¾ì¤ÏÅìÉð±§ÅÔµÜ±Ø¤Ê¤é¤Ì±§ÅÔµÜÅìÉð¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥Ç¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¸þ¤±À¸ÂÎÇ§¾Ú¡¦¥µ¥¯¥é¥é³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà²ñ¡×¤Ç¡¢Å´Æ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÅìÉð¤ÈÆüÎ©¤¬TJ¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¿·¤·¤¤À¸ÂÎÇ§¾Ú¤ò»Ï¤á¤ë¡×¤Î¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢ÀõÁð¤«¤éÅìÉð¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¡¢Æü¸÷Àþ¡¢±§ÅÔµÜÀþ¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç±§ÅÔµÜ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢ £Ø¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ìª·î»þÂå
ÅìÉð¤ÈÆüÎ©¤Ï2023Ç¯£··î¤Î¿··¿ÆÃµÞ¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢ £Ø¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢Ìª·î»þÂå¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤Îó¼Ö¤Î¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢ £Ø¡¢ÅìÉð¤ÈÆüÎ©¤¬¶¦Æ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖConnect & Updatable¡Á¤½¤Î¿Í¡¢¤½¤Î»þ¤È¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤êÂ³¤±¤ë¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¡Á¡×¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñ¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢¡Ö2023Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¡¢¡Ö2024Ç¯¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡×¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó2025¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£··ï¤ÎÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìÉð·Ð±Ä´ë²èËÜÉô¤ÎÆâÁÒ¾»¼£ÉôÄ¹¤È¡¢ÆüÎ©¥Þ¥Í¡¼¥¸¥É¡õ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶ÈÉô¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£ËÜÉô¤ÎÃÓ¾åÎ´²ðËÜÉôÄ¹¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¾¼Ò¤Ï2022Ç¯¤«¤éÀ¸ÂÎÇ§¾Ú¤ÎÍø³èÍÑ¤ò¶¦Æ±¸¦µæ¡£2023Ç¯£¸·î¤Ë¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¹½ÁÛ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÎ©¤¬´ðÈ×µ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤¿»ØÀÅÌ®¤ÎÀ¸ÂÎÇ§¾Ú¤òÅìÉð¤¬Å´Æ»¤Î¤Û¤«¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢Î®ÄÌ¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ë¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÊý¸þÀ¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯£´·î¤Ë¤Ï¡¢ÅìÉð¥¹¥È¥¢¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç»ØÀÅÌ®Ç§¾Ú¤Ë¤è¤ë·èºÑ¡Ê»ÙÊ§¤¤¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2025Ç¯£±·î¤Ë¤Ï±èÀþ¤Î±ÛÃ«¡¢Àî±Û¥¨¥ê¥¢¤Î°û¿©Å¹¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯£¸·î¡¢ÅìÉð·Ï¥Û¥Æ¥ë¤È»ÞÍÕ¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
£´Ê¬¤Î£³¤¬¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼
ÅìÉð¤ÎÆâÁÒÉôÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìÉð¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¤Î¥µ¥¯¥é¥é¤ÎÍøÍÑ¼ÂÀÓ¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷Èæ¤ÏÃËÀ46¡ó¡¢½÷À54¡ó¡£Ç¯ÎðÊÌ¤ÇÍøÍÑ¤ÎÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢50ºÐÂå28.0¡ó¡¢60ºÐÂå18.6¡ó¡¢40ºÐÂå18.5¡ó¤Î½ç¤Ç¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤Ï¥·¥Ë¥¢¤Ë¤âÄñ¹³´¶¤Ê¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅìÉð¤äÆüÎ©¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¶¯¤¤¤Î¤Ï¡¢·ÑÂ³ÍøÍÑ¤¬76.3¡ó¤È£´Ê¬¤Î£³¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥Ð¥ó¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢»Ø¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤ÇÇã¤¤Êª¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¡×¡£¤¢¤ëÍøÍÑµÒ¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¼Ëö¤Ë¤«¤¶¤¹¤Î¤Ï»Ø£³ËÜ
TJ¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ø¤Î¾è¼ÖÊýË¡¡¢¾ÜºÙ¤ÏÌ¤Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢±§ÅÔµÜ¤Î¼èºà²ñ¤Ç¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢»ØÀÅÌ®¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ØÀÅÌ®¾ðÊó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ°ì½ÖÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤¿Êý¤â¿´ÇÛ¤´ÌµÍÑ¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤È´ðËÜ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¥«¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤ËÍî¤È¤·¤¿¤ê¤Ê¤¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´ÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢ÀìÍÑÃ¼Ëö¤Ë»Ø¤ò¤«¤¶¤·¤Æ½ÉÇñµÒ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢»ÙÊ§¤¦¥«¡¼¥É¤òÁª¤Ù¤ÐÁàºî¤Ï´°Î»¡£¥ë¡¼¥à¥¡¼È¯¹Ô¤«¤é·èºÑ¤Þ¤Ç£±Ê¬°ÊÆâ¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢½êÍ×»þ´Ö¤ÏÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¼Ëö¤Ë¤«¤¶¤¹¤Î¤Ï»Ø£³ËÜ¡£Å´Æ»²þ»¥¤Ï¡¢ÍøÍÑÌÜÅª¤¬¤Û¤Ü¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢½êÍ×»þ´Ö¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤è¤êÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
IC¥«¡¼¥É¾è¼Ö·ô¤¬¡¢»æ¤Î¤¤Ã¤×¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆµÞÂ®¤ËÉáµÚ¤·¤¿ÍýÍ³¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÍøÍÑµÒ¤¬·ôÇäµ¡¤ËÊÂ¤Ö½¾Íè¤Î¾è¼ÖÊýË¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤ÎÍøÊØ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¯¥é¥é¤â¡¢ÍøÍÑµÒ¤ËÊØÍø¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤¬ÉáµÚ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Å´Æ»¸ÂÄê¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î®ÄÌ¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢°û¿©¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¤ª½Ð¤«¤±´ØÏ¢¤ÎÁí¹ç¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÀ¸ÂÎÇ§¾Ú¤ËÃåÌÜ¤·¤¿ÅìÉð¤ÎÃå´ãÅÀ¤Ï»ë³¦ÎÉ¹¥¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
17Ç¯¤ÎÎò»Ë»ý¤ÄÄÌ¶Ð¥é¥¤¥Ê¡¼
ºÇ¸å¤ËTJ¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤Ï¡©¡¡2008Ç¯£¶·î¤Ë±Ä¶È±¿Å¾¤ò»Ï¤á¤¿ÅìÉðÅì¾åÀþ¤ÎÍÎÁºÂÀÊ»ØÄêÀ©Îó¼Ö¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë17Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
JR¤Ê¤É¤Ë¹¤¯ÉáµÚ¤¹¤ë¡¢²÷Å¬ÄÌ¶Ð¤¬Çä¤ê¤ÎÄÌ¶Ð¥é¥¤¥Ê¡¼¡Ê¥Û¡¼¥à¥é¥¤¥Ê¡¼¡Ë¤ÎÅìÉðÈÇ¡£±¿Å¾¶è´Ö¤ÏÃÓÂÞ¡Á¿¹ÎÓ¸ø±à¡¢¾®ÀîÄ®¡Ê¾®ÀîÄ®¹Ô¤¤Ï¿¹ÎÓ¸ø±à±Ø¤«¤é³Æ±Ø¤ËÄä¼Ö¡Ë¤Ç¡¢Ê¿Æü¾å¤ê¡ÊÃÓÂÞÊýÌÌ¡Ë£µËÜ¡¢²¼¤ê¡Ê¿¹ÎÓ¸ø±à¡¢¾®ÀîÄ®ÊýÌÌ¡Ë15ËÜ¡£ÅÚÆüÍËÆü¤ÈµÙÆü¤Ï¡¢±¿Å¾ËÜ¿ô¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¼ÖÎ¾¤Ï50090·Á¡Ê10Î¾ÊÔÀ®¡Ë¡£´ØÅì½é¤Î¥¯¥í¥¹¡¢¥í¥ó¥°¥·¡¼¥È¤Î¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¡£TJ¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹¥·¡¼¥È¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¾è¼Ö·ô°Ê³°¤ËºÂÀÊ»ØÄê·ô¡ÊTJ¥é¥¤¥Ê¡¼·ô¡Ë¤¬É¬Í×¡£»ØÄê·ô¤Ï¡¢ÅìÉðÀþ³Æ±Ø¤Î¼«Æ°·ôÇäµ¡¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥È¥Ö¥Á¥±¡ª¡×¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾è¼Ö»þ¤Ï»ØÄê·ô¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤êµ¡¤Ë¤«¤¶¤·¤Æ²þ»¥¤òÄÌ²á¡ÊÃÓÂÞ±ØÈ¯²¼¤êÎó¼Ö¤Î¾ì¹ç¡£¾å¤ê¤Ï·¸°÷¤ËÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥ÉÄó¼¨¡Ë¡Ä¡Ä¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ï¥µ¥¯¥é¥é¾è¼Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶ñÂÎ²½¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TJ¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î¼ç¤ÊÍøÍÑµÒ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢Åì¾åÀþ±èÀþ¤Î¤ï¤¬²È¤Ëµ¢¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¡¦¤ªÊì¤µ¤ó¡£ÍèÇ¯¤Îº£¤´¤í¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¾è¼Ö¤¹¤ëÊý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸