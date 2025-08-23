ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は９１０ドル高 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間13:39）（日本時間02:39）
ダウ平均 45695.63（+910.13 +2.03%）
ナスダック 21524.56（+424.25 +2.01%）
CME日経平均先物 42935（大証終比：+365 +0.85%）
欧州株式22日終値
英FT100 9321.40（+12.20 +0.13%）
独DAX 24363.09（+69.75 +0.29%）
仏CAC40 7969.69（+31.40 +0.40%）
米国債利回り
2年債 3.684（-0.108）
10年債 4.258（-0.070）
30年債 4.884（-0.034）
期待インフレ率 2.409（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.722（-0.035）
英 国 4.693（-0.036）
カナダ 3.433（-0.046）
豪 州 4.313（+0.036）
日 本 1.616（+0.012）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.63（+0.11 +0.17%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3418.80（+37.20 +1.10%）
ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116770.44（+4349.61 +3.87%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17117379（+637609 +3.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
