ＮＹ各市場　２時台　ダウ平均は９１０ドル高　ナスダックはプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間13:39）（日本時間02:39）
ダウ平均　　　45695.63（+910.13　+2.03%）
ナスダック　　　21524.56（+424.25　+2.01%）
CME日経平均先物　42935（大証終比：+365　+0.85%）

欧州株式22日終値
英FT100　 9321.40（+12.20　+0.13%）
独DAX　 24363.09（+69.75　+0.29%）
仏CAC40　 7969.69（+31.40　+0.40%）

米国債利回り
2年債　 　3.684（-0.108）
10年債　 　4.258（-0.070）
30年債　 　4.884（-0.034）
期待インフレ率　 　2.409（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.722（-0.035）
英　国　　4.693（-0.036）
カナダ　　3.433（-0.046）
豪　州　　4.313（+0.036）
日　本　　1.616（+0.012）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.63（+0.11　+0.17%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3418.80（+37.20　+1.10%）

ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116770.44（+4349.61　+3.87%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17117379（+637609　+3.82%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ