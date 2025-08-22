「まっずぅ！」から一転 偏食の氏原が唯一「リピート決定」した8月のコンビニ新商品
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が公開した「8月話題になった新商品をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画で偏食家として知られる氏原が、相方のサカモトと話題のコンビニ新商品を辛口レビューした。
特に注目されたのは、以下の商品に対する氏原ならではの視点だ。
・エースコック「三島のゆかり使用 塩焼そば」
定番ふりかけとのコラボ商品だが、氏原は「ゆかりをのぞいた味付け要素が弱すぎて、すっげぇ麺の匂いしない？」と指摘。「バレちゃいけない裏側が見えちゃってる感じ」「急いでゆかりが『あぁ〜見ないでください！』って追っかけてくる感じ」と、独特の表現で評価した。
・「ブロッコリーの大変芯スナック」
フードロス削減にも繋がる一品だが、氏原は一口食べるなり「まっずぅ！」と絶叫。「予想以上に野菜が残りすぎて、野菜の青い味」と、お菓子というより野菜そのものの味が強すぎるとコメントした。
・ローソン「まんまる鶏」 vs セブン-イレブン「揚げ鶏」
コンビニホットスナック対決では、ローソンの新商品を実食。「味付けは美味いかも」としながらも、「もうちょっとジューシーさがあってほしい」とパサつきを指摘。「トータルでいうとセブンの方が美味いな」と判定を下した。
次々と商品を斬っていく中、最後に試食したファミマの「とろける食感 ぎゅっとゆず」で事態は一変。「これ、うまいわ！」「こういう系のアイスの正解なんじゃないか」と、これまでとは打って変わって大絶賛。「これはリピートで！」と、今回唯一のリピート認定商品が誕生した。
動画ではこの他にも、定番ふりかけ「ひろし」とコラボした焼うどんや、不二家の「生ミルキー」巨峰味など、注目商品が続々と登場。氏原の辛口ジャッジがどこまで続くのか、気になる方はぜひ動画をチェックしてみてほしい
特に注目されたのは、以下の商品に対する氏原ならではの視点だ。
・エースコック「三島のゆかり使用 塩焼そば」
定番ふりかけとのコラボ商品だが、氏原は「ゆかりをのぞいた味付け要素が弱すぎて、すっげぇ麺の匂いしない？」と指摘。「バレちゃいけない裏側が見えちゃってる感じ」「急いでゆかりが『あぁ〜見ないでください！』って追っかけてくる感じ」と、独特の表現で評価した。
・「ブロッコリーの大変芯スナック」
フードロス削減にも繋がる一品だが、氏原は一口食べるなり「まっずぅ！」と絶叫。「予想以上に野菜が残りすぎて、野菜の青い味」と、お菓子というより野菜そのものの味が強すぎるとコメントした。
・ローソン「まんまる鶏」 vs セブン-イレブン「揚げ鶏」
コンビニホットスナック対決では、ローソンの新商品を実食。「味付けは美味いかも」としながらも、「もうちょっとジューシーさがあってほしい」とパサつきを指摘。「トータルでいうとセブンの方が美味いな」と判定を下した。
次々と商品を斬っていく中、最後に試食したファミマの「とろける食感 ぎゅっとゆず」で事態は一変。「これ、うまいわ！」「こういう系のアイスの正解なんじゃないか」と、これまでとは打って変わって大絶賛。「これはリピートで！」と、今回唯一のリピート認定商品が誕生した。
動画ではこの他にも、定番ふりかけ「ひろし」とコラボした焼うどんや、不二家の「生ミルキー」巨峰味など、注目商品が続々と登場。氏原の辛口ジャッジがどこまで続くのか、気になる方はぜひ動画をチェックしてみてほしい
チャンネル情報
「ブチギレ氏原」と「サカモト」のYoutubeチャンネル。 生配信や編集動画を"ほぼ毎日更新中" 「来たコメント全てにキレる生配信」開催はコミュニティ投稿をチェック！
youtube.com/@ujihara_sakamoto_gg YouTube