この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が公開した「8月話題になった新商品をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画で偏食家として知られる氏原が、相方のサカモトと話題のコンビニ新商品を辛口レビューした。



特に注目されたのは、以下の商品に対する氏原ならではの視点だ。



・エースコック「三島のゆかり使用 塩焼そば」

定番ふりかけとのコラボ商品だが、氏原は「ゆかりをのぞいた味付け要素が弱すぎて、すっげぇ麺の匂いしない？」と指摘。「バレちゃいけない裏側が見えちゃってる感じ」「急いでゆかりが『あぁ〜見ないでください！』って追っかけてくる感じ」と、独特の表現で評価した。



・「ブロッコリーの大変芯スナック」

フードロス削減にも繋がる一品だが、氏原は一口食べるなり「まっずぅ！」と絶叫。「予想以上に野菜が残りすぎて、野菜の青い味」と、お菓子というより野菜そのものの味が強すぎるとコメントした。



・ローソン「まんまる鶏」 vs セブン-イレブン「揚げ鶏」

コンビニホットスナック対決では、ローソンの新商品を実食。「味付けは美味いかも」としながらも、「もうちょっとジューシーさがあってほしい」とパサつきを指摘。「トータルでいうとセブンの方が美味いな」と判定を下した。



次々と商品を斬っていく中、最後に試食したファミマの「とろける食感 ぎゅっとゆず」で事態は一変。「これ、うまいわ！」「こういう系のアイスの正解なんじゃないか」と、これまでとは打って変わって大絶賛。「これはリピートで！」と、今回唯一のリピート認定商品が誕生した。



動画ではこの他にも、定番ふりかけ「ひろし」とコラボした焼うどんや、不二家の「生ミルキー」巨峰味など、注目商品が続々と登場。氏原の辛口ジャッジがどこまで続くのか、気になる方はぜひ動画をチェックしてみてほしい