C大阪は21日、スペイン1部Rソシエダードの下部組織からMF久保瑛史（17）が加入すると発表した。クラブを通じて「とてもうれしく思っています。一日でも早くC大阪の一員としてチームの力になれるように、そして勝利に貢献できるように頑張ります」とコメント。背番号は「26」に決定した。

実兄は日本代表MF久保建英（Rソシエダード）で瑛史の主戦場は守備的MF。身長は1メートル80と兄よりも大きく元日本代表MF遠藤保仁のような司令塔タイプという。今夏限りでRソシエダードの下部組織を退団し、C大阪の練習に参加していた。バルセロナの下部組織を経てFC東京でプロデビューした建英と同じく日本経由で世界を目指していく。

◇久保 瑛史（くぼ・えいじ）2007年（平19）9月2日生まれ、川崎市出身の17歳。横浜Mの下部組織を経て22年夏にRソシエダードの下部組織に加入。23年11月にフベニールB（U―19相当）へ昇格した。ポジションはMF。建英は実兄。陸上女子800メートルの日本記録保持者、久保凛はいとこ。利き足は右。1メートル80、73キロ。