亀梨和也、赤西仁と共に出演した「ごくせん」秘話明かす「2人でちょくちょく…」

俳優・歌手の亀梨和也（39歳）が、8月21日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。赤西仁（41歳）と共に出演した連続ドラマ「ごくせん」（2005年／日本テレビ系）での秘話を語った。



この日、番組のインタビューを受けた亀梨は、19歳の頃に不良の高校生役で出演した連続ドラマ「ごくせん」を振り返り、「赤西（仁）くんとね、一緒にKAT-TUNから（ごくせんに）出させていただいていたんですけど、ドラマを撮影したあとに、KAT-TUNのリハーサルがあるんですよ。歌とかダンスの振付」と、ドラマの現場と、アイドルとしての活動とをハシゴする、多忙な日々を送っていたという。



当時は「マネージャーさんとかいないから、僕ら、仕事と仕事の間も電車移動」だったそうで、「『ドラマ押したことにしようぜ』って、2人でマッサージ寄ってから行ったりとか、『ちょっとご飯食ってから行かね？』とかっていうのは、ちょくちょくやってました（笑）」と笑う。



そして、「バレたことは？」との質問に、亀梨は「たぶん大人同士にはバレてたと思いますけども」と語った。