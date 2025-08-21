7月末加入の205cm右腕・ジェベースが昇格

ドジャースは20日（日本時間21日）、ポール・ジェベース投手を再昇格させ、アレクシス・ディアス投手をオプション降格させたと発表した。

28歳のディアスは今季レッズで6試合登板して2ホールド、防御率12.00。5月末にトレードでドジャースへ加入した。加入後は9試合登板で1勝0敗、防御率5.00。今季通算では15試合登板で防御率7.80と苦戦が続いていた。MLB2年目の2023年には守護神として71登板、9勝6敗37セーブの好成績を残し、オールスター戦にも選出。通算成績は196登板で19勝14敗75セーブ、防御率3.29となっている。

ジェベースも今季途中からドジャースに加入した25歳右腕。7月31日（同8月1日）にレイズからトレード加入し、8月2日（同3日）に3Aへオプション降格。「タクシースクワッド」（故障などの不測の事態が生じた場合に備えるバックアップメンバー）として19日（同20日）からチームに合流していた。205センチの長身が魅力だが、ドジャースではまだ未登板となっている。（Full-Count編集部）