『Call of Duty®』は、シリーズ最新作「Call of Duty®: Black Ops 7」を、11月14日に発売することを発表した。

【画像あり】各モードのイメージが伝わるキービジュアル一覧

本作には、『Black Ops 2』および『Black Ops 6』以降の2035年の世界を舞台にしたキャンペーンモード、ウォールジャンプを含む立ち回りを大きく変える「オムニムーブメント」や20v20の新たな大規模モード「スカーミッシュ」が収録されるマルチプレイヤーモード、最大級のマップを含むゾンビモードが収録されている。

キャンペーンモードでは、ソロプレイもしくは4人までの協力プレイが可能だ。クライマックスには「エンドゲーム」が開放される。これは、これまでの『Call of Duty』キャンペーンの常識を覆す全く新しいPvE体験を提供するそうだ。プレイヤーは、アヴァロン全体を探索し、アビリティを活用して、ロードアウトを解放し挑む。

ファンに人気のデイビッド・メイソンやラウル・メネンデスが再登場し、IT企業「ギルド」のCEOである新キャラクター、エマ・ケーガンも加わり、ストーリーにさらなる深みがもたらされている。

マルチプレイヤーモードでは、時代設定に合わせて全武器システムが細部に至るまで刷新され、新たな近未来兵器と装備が登場する。スコアストリーク、フィールドアップグレード、装備は、新たに登場するオーバークロックシステムに対応している。

マップには、13種類の新マップと3種類の『Black Ops 2』のお馴染みのマップを含む16種類の6v6マップに加え、2種類の新しい大規模20v20マップが追加される。その20v20マップを使用した新モード「スカーミッシュ」は、ウィングスーツやグラップリングフックによる新たなアビリティ、激しい車両戦、複数の目標が融合した大規模戦闘に仕上がっている。

ラウンドベースのゾンビモードが、シリーズ史上最大のゾンビマップとともに復活する。新たな乗り物を駆使したゲームプレイにより、広大な新ロケーションを駆け巡ることになる。『Black Ops 2』以来となるサバイバルマップも復活し、ゾンビの猛攻を耐え抜く、クラシックなプレイ体験も可能だ。

また、『Black Ops 6』の続編となるストーリーでは、過去作にも登場したリヒトーフェン、ニコライ、武雄（タケオ）、デンプシーといったオリジナル主人公たちとクルーが衝突する展開となる。これまでにない姿で伝説のキャラクターたちが『Black Ops 6』のクルーと共に新たな悪夢に立ち向かう。ただし、ダークエーテルではすべてが見た目通りとは限らないとのことだ。

日本時間10月1日に開催される「Call of Duty: NEXT」にて、マルチプレイヤーモードとゾンビモードが全世界同時に公開され、その後10月3日より全プラットフォームで開始されるベータで実際にプレイが可能だ。

『Black Ops 7』のベータテストは、早期アクセスとオープンベータの2つの期間に分かれており、日本時間10月3日から10月9日まで実施される。

予約は各種プラットフォームで受付中だ。また、UltimateおよびPCプランのGame Passの加入者は、先行予約なしでプレイもできる。