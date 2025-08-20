「フワちゃんが芸能活動休止を発表してから1年が経過しました。かつての仕事仲間に『復帰したい』と話しているそうですが、レギュラー出演していたフジテレビの特番『有吉の夏休み』には出演していないとか。‘21年から出演していて、去年はロケに参加していましたが、芸能活動休止を受けて、編集により全てカットされていました」（芸能関係者）

昨年8月にX上で、やす子（26）の投稿を引用し、《おまえは偉くない》《予選敗退でーす》などと綴ったフワちゃん（現在は削除済み）。この不適切投稿が炎上し、パーソナリティを務めていたラジオ番組『フワちゃんのオールナイトニッポン0』（ニッポン放送）が打ち切りになったほかにも、出演していたCM動画が非公開になり、レギュラー出演していたテレビ番組を降板していた。

《しばらくの間、芸能活動をお休みさせていただくことにしました》といって表舞台から消えたフワちゃん。騒動から1年が経過し、復活を示唆する動きが。

「7月下旬にフワちゃんが自身のXの有料サブスクリプションサービスで“色々ゆっくり考えてます”などと、投稿していました。Xに投稿するのは活動休止を発表した8月11日以来、約1年ぶりでした」（WEBメディア編集者）

そんななかフワちゃんの“近影”を“港区家賃3万7000円男”として知られる登録者80万人越えの人気YouTuber・岡田康太（34）が公開していた。

「8月18日に岡田さんがInstagramのストーリーズを更新し、《なにがあってん！？！？》と綴って、岡田さんの家賃3万7000円の自宅でお酒を手に持つフワちゃんの写真を投稿していました。岡田さんとフワちゃんは親友で、フワちゃんに一言断りを入れたうえでアップしていることでしょう。

実は岡田さんは今年の1月にもInstagramのストーリーズで、カラオケでJUDY AND MARYの『RADIO』を歌うフワちゃんの姿を公開していました。

なかなか復帰できないフワちゃんのために話題作りをしているのかもしれませんが、ほとんど話題にはなっていません。世間のフワちゃんへの関心が薄れてしまっているのでしょう」（前出・芸能関係者）

親友の助けを受け、フワちゃんが復帰する日は来るのだろうかーー。