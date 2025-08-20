¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö±¿Ì¿¡×¡¡²á¹óÎý½¬¤ÇÁ´¹ñ½àV¡Ä°°Àî¤Î¡È¶á½ê¤Î»Ò¤¿¤Á¡É¤¬¸«¤»¤¿Ìö¿Ê
°°ÀîÂçÀã¥Ü¡¼¥¤¥º¡¢ËÌ³¤Æ»Àª10Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î½àÍ¥¾¡
¡¡Åß¾ì¤ÎÃÏÆ»¤Ç¸·¤·¤¤ÃÃÏ£¤¬²÷¿Ê·â¤Î°ì°ø¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø¹Å¼°Ìîµå¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖÂè19²óÁ´ÆüËÜÃæ³ØÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×¡×¤Ï17Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°°ÀîÂçÀã¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤ÏÀ¤ÅÄÃ«À¾¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ë0-5¤ÇÇÔÀï¡£ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Ë½é¤ÎÍ¥¾¡¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â9Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤ò¼¡¡¹¤È·âÇË¡£2015Ç¯¤Î¾®Ã®¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢°ÊÍè¡¢ËÌ³¤Æ»Àª10Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë·è¾¡¿Ê½Ð¤ÎÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢Âç¤¤Ê¼«¿®¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î°ìÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥Á¤Çµã¤¤¸¤ã¤¯¤ë¥Ê¥¤¥ó¡£À¾ÂçÛêÉÒ»Ö´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ëµã¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡£Èá¤·¤¤¤±¤É¤Ê¡£º£Æü¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¾å¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤¾¡×¤È¤Í¤®¤é¤¦¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£°ÂÂÇ¿ô¤ÏÀ¤ÅÄÃ«À¾¤Î6ËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ4ËÜ¡£¥¹¥³¥¢¤Û¤Éº¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£3²ó¤Ëµö¤·¤¿ÀèÀ©¤Î2ÅÀ¤Ï2»Íµå¤Ê¤É¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¼ººö¤Ç¸¥¾å¡£3²ó¤Î3¼ºÅÀ¤â»Íµå¤È¼ººö¤¬Íí¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡¢¹¶Î¬¤µ¤ì¤¿´¶³Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ººö¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£À¾ÂçÛê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¨¥é¡¼¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£ÊÖ¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÀï¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦¤Ï´°ÇÔ¤Ç¤¹¤Í¡£Áê¼ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´ËµÞ¤ò¶î»È¤·¤¿Áê¼êº¸ÏÓ¡¦Ê¡ÅÄÍ·ÂçÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤ËÃ¦Ë¹¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ë¤¤µå¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÇÔÀï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö°°Àî¤ÎÁª¼ê¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¶á½ê¤Î»Ò¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡£ËÜÅö¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤Î·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¸Ø¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤ÎÀ®Ä¹¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£¡ÖÁª¼ê¤Ï¡Ø¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢µã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£3Ç¯À¸¤Ï²ù¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹â¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë°ËÃ°¥ä¥ó¥°¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ï¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡¢Â¿ËàÀî¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊÅìµþ¡Ë¤È¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï3ÅÀº¹¤òµÕÅ¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤ò¼¨¤·¤¿º£Âç²ñ¡£º£·î¾å½Ü¡¢Âçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥¨¥¤¥¸¥§¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×ÆüËÜ¾¯Ç¯ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ïµ¤²¹38ÅÙ¤ÎÌÔ½ë¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤¹Áª¼ê¤¬Ê£¿ô¤¤¤¿¤¬¡¢°°Àî¤Ë°ìÅÙÌá¤Ã¤ÆÎ©¤ÆÄ¾¤·¡£¡ÖÈè¤ì¤òÈ´¤¤¤Æº£²ó¤ÏÂÎ¤¬Æ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÊ³Æ®¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
2Ç¯À¸±¦ÏÓ¡¦¿À¸µ¡ÖÍèÇ¯¤Ï140¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëµå¤òÅê¤²¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Àã¹ñ¤Î¥Ï¥ó¥Ç¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¿´¿È¤Î¶¯¤µ¤òÇÝ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅß¾ì¤ÎÎý½¬¤À¡£11·î¤«¤é¤Î5¤«·î´Ö¤Ï¡¢¹ß¤êÀÑ¤â¤ëÀã¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡£¼¼ÆâÎý½¬¾ìÂå¤ï¤ê¤ËÁÒ¸Ë¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ½µ6ÆüÎý½¬¡£11¡¢12·î¤Ïµå¤Ë¿¨¤ì¤º¥¸¥ã¥ó¥×¡¢Ã»µ÷Î¥¥À¥Ã¥·¥å¤òÃæ¿´¤Ë½ÖÈ¯ÎÏ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÃÃ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¤Ïµå¤ò»È¤Ã¤¿Îý½¬¤â³«»Ï¤¹¤ë¤¬¡¢½ÖÈ¯·Ï¤ÎÎý½¬¤Ï·ÑÂ³¡£ºÇ¤âÂ¿¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬20¥á¡¼¥È¥ëÁ°¸å¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤À¤È¤¤¤¦¡£¼ç¾¤Î»³ÏÆ±ÍæÆÆâÌî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö50±ýÉü¤°¤é¤¤¤·¤Þ¤¹¡£²¼È¾¿È¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£»Ø´ø´±¤¬¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î¿Í´Ö¤Ï¡¢±¿Ì¿¤Ê¤Î¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Åß¾ì¤ËÅÚÂæ¤òÃÛ¤¤¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»Àª¤Î½éÍ¥¾¡¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£»³ÏÆ¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È4¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎµÏ¿¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸åÇÚ¤ËÈá´ê¤òÂ÷¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤Æ2²ó2/3¤ò2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ0¡Ë¤À¤Ã¤¿¿À¸µºóÅê¼ê¤Ï2Ç¯À¸¡£¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Ò¥Ã¥È¤Ï2ËÜ¤À¤±¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç140¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëµå¤òÅê¤²¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁá¤¯¤âÀã¿«¤ò´ü¤¹¡£176¥»¥ó¥Á¤Î¿ÈÄ¹¤â¡¢ºÇÂ®134¥¥í¤ÎÄ¾µå¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£ºÆ¤Ó·Þ¤¨¤ë²á¹ó¤ÊÅß¤òÄ¶¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤òÁý¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë