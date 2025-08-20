山本耕史、妻・堀北真希さん＆子どもへの手料理事情 驚きの特殊能力も
俳優の山本耕史が、19日放送の日本テレビ系バラエティー妻で元俳優の堀北真希さん、子どもたちとの生活について告白した。
【写真】山本耕史＆堀北真希さんのツーショット
食にまつわるVTRが放映された今回、スタジオでは「バイキング」に関する話題が。山本は「家族も大好きなので、行きますよ」と切り出すと「僕の場合は、高い素材を食べたいので、トマト、ブロッコリー、まずこれはトレーニングにもすごくいい。まず、それから取って、それで体を整えてから、肉ですかね」と語り、共演者たちを驚かせた。
笑福亭鶴瓶から「毎日、買い物すんの？」と向けられると「毎日ご飯作るので。子どもの分、自分の分、奥さんの分、3個に分けて作ったりするので」と告白。「PFCバランス（三大栄養素の理想的な摂取比率）って知っていますか？（料理が）出てきた時、だいたい数字で見えるんですよ」と驚きの特殊能力についても明かしていた。
2人は2015年8月に結婚、翌16年12月に第1子が誕生。19年4月末には、第2子が誕生したことを伝えていた。
