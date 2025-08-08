この度テレ東では、ドラマ「笑ゥせぇるすまん」の制作を発表、7月18日(金)よりPrime Videoにて独占配信がスタートしました。配信開始と共に視聴ランキング2 位にランクインし多くの方にお楽しみいただいております。 ©藤子スタジオ／TV TOKYO 原作は伝説的漫画家の一人である藤子不二雄Ⓐによる不朽の名作「笑ゥせぇるすまん」。黒いスーツで全身を包んだ謎のセールスマン・喪黒福造