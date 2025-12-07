ÀéÍÕ¸©¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2025¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¡Ë¡£¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¤Ç¥É¥¯¤ò±é¤¸¤¿¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥í¥¤¥É¡¢¥í¥ì¥¤¥óÌò¤Î¥êー¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¢¥Ó¥ÕÌò¤Î¥È¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ーÌò¤Î¥¯¥íー¥Ç¥£¥¢¡¦¥¦¥§¥ë¥º¤¬12·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ì¥Ö¡¦¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¡¢¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»