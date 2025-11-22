2025年12月5日（金）～12月7日（日）に開催されるポップカルチャーの祭典、「東京コミックコンベンション2025（東京コミコン2025）」より、豪華セレブも登壇するメインステージスケジュールが発表された。 「東京コミコン2025」には、ジャック・クエイド、ジョニー・デップ、ノーマン・リーダス、ショーン・パトリック・フラナリー、ジョン・バーンサル、クリスティ