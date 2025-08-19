【SAKAMOTO DAYS】第18話 一次試験！ 京の暴走に巻き込まれる
全世界累計発⾏部数1500万部突破の『週刊少年ジャンプ』連載人気作『SAKAMOTO DAYS』。毎週⽉曜24時からテレ東系列ほか、Netflixほか配信サービスにて放送中のTVアニメ第2クールがいよいよJCC編入試験編に突入！ 第18話のあらすじと場面カットが公開された。
⽇常×⾮⽇常の殺し屋ノンストップアクションTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』は、鈴⽊祐⽃による同名漫画を原作としたアニメーション作品。
元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族との平和な日常を守る為、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリー。
坂本たちが大暴れする日常×非日常の殺し屋ノンストップアクションだ。
第1クールは坂本たちが、謎の人物 ”✕（スラー）” が放つ強靭な殺し屋たちを圧倒的な戦闘力と団結力で次々に打ち倒して終幕。そして、待望の第2クールがいよいよ開幕！
このたび、放送に先駆けて第18話のあらすじと場面カットを公開。殺連関東支部を襲撃し大きな被害を与えた✕（スラー）たちの手がかりを求め、JCCのデータバンクを探すため編入試験に臨んだ坂本とシン。飛行機の中で突然始まった一次試験では、受験生に紛れた試験官が持つ刻印⼊りの銃弾を手に入れるため、壮絶な死闘が繰り広げられる！
ランダムに与えられた武器を駆使した闘いが続くなか、坂本は気弱な少女・晶と出会い、シンは潔癖で汚れることを極端に嫌う真冬と対戦する。そこへ、映画監督兼試験官兼ORDER の京も現れて……。
第18話のあらすじはこちら！
＜第18話「カナグリ」＞
✕（スラー）の手がかりを求め、JCCのデータバンクを探ることにした坂本とシン。編入試験の為に乗り込んだ飛行機内で、早速一次試験がスタート！ 試験官たちが持つ刻印入りの銃弾を奪い合い、受験生たちが壮絶な死闘を繰り広げる中、坂本は銃の扱いに慣れていない気弱な少女・晶と出会う。一方、シンは潔癖な少年・真冬と対戦する中、突如、ORDER兼試験官の京が現れ、暴走に巻き込まれてしまう……！
☆第18話先行カットをチェック！（写真12点）＞＞＞
続々と新キャラクターも登場し、目まぐるしい展開を見せる『SAKAMOTO DAYS』、最新情報は、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』公式サイト、公式SNSにて順次発信。ぜひご注⽬ください♪
（C）鈴⽊祐⽃／集英社・SAKAMOTO DAYS 製作委員会
