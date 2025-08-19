「BAYSTARS STAR GUIDE」に「BASE☆BLUE」を追加

DeNAは、球団公式アプリ「BAYSTARS STAR GUIDE」にDeNA戦の全打席を解説するAI機能「BASE☆BLUE」を追加したと発表した。19日の広島戦から利用できる。

「BASE☆BLUE」は、投手と打者の過去の対戦データを瞬時に解析し、打席の見どころや選手の相性をリアルタイムでわかりやすく届ける。横浜スタジアムでの観戦時はもちろん、試合中継を見ながらでもDeNAの試合をさらに楽しむことができる。

試合解説を行うAI機能は、現時点でNPB球団として史上初（DeNA調べ）の公式サービスとなる。「BAYSTARS STAR GUIDE」は、“ハマスタ観戦アプリ”から、試合中継でも楽しめる“ベイスターズ戦観戦アプリ”へとアップデートする。

「BASE」には、原点である「BASEBALL（野球）」、解説の根拠となる膨大な「DATABASE（データベース）」、チームの力の源である「FAN BASE（ファンベース）」の3つの意味が込められている。そこに球団のアイデンティティである「BLUE」を加え、横浜スタジアムのみならず日本全国を青く染め、熱い声援をチームに届けたいという想いも込められている。（Full-Count編集部）