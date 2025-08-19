¡ÖTRANSFORMERS: LOST LIGHT¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÀÄ¤È»ç¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Î¡Ö¥í¥¹¥È¥é¥¤¥È¡¦¥í¥Ç¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥à¡×¤¬MDLX¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì
¡¡threezero¤Ï¡¢²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖMDLX ¥í¥¹¥È¥é¥¤¥È¡¦¥í¥Ç¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥à¡×¤ò10·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï17,600±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥á¥³¥ß¡ÖTRANSFORMERS: LOST LIGHT¡×ÈÇ¤ÎÀÄ¤È»ç¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥í¥Ç¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥à¤òMDLX¥·¥êー¥º¤Ç¥Õ¥ë²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ÊÈóÊÑ·Á¡Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¹â¤µÌó18cm¤ÇÌó46¥ö½ê¤Î²ÄÆ°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥Ýー¥º¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥á¥³¥ß¡ÖTRANSFORMERS: LOST LIGHT¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¥ê¥êー¥¹ºÑ¤ß¤Î¡ÖMDLX ¥í¥Ç¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥à¡×¤«¤éÆ¬Éô¡¢¶»Éô¡¢¤ª¤è¤ÓÎ¾¸ª¤¬¿·µ¬Â¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡threezero¤Î¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥±¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥µ¥¦¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ì¥ó¥¸¥¦¥§¥¶¥ê¥ó¥°É½¸½¤ò´Þ¤àÀºÌ©¤ÊÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ìー¥¶ー¥Ö¥é¥¹¥¿ー¤È¥Ö¥é¥¹¥¿ー¥é¥¤¥Õ¥ë¤ÏÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥©¥È¥ó¥¨¥ê¥ß¥Íー¥¿ー¥é¥¤¥Õ¥ë¤Ë¹çÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
(C) £Ô£Ï£Í£Ù
¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡×¡Ö£Ô£Ò£Á£Î£Ó£Æ£Ï£Ò£Í£Å£Ò£Ó¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£